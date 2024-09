Banco Central Europeu baixa taxas de juro para 3,5%

Mais confiante com a tendência de descida da inflação e à procura de uma aterragem suave da economia da zona euro, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira realizar um novo corte de 0,25 pontos percentuais na principal taxa de juro de referência.

Cumprindo aquilo que eram as expectativas dos mercados, a taxa de juro de depósitos do banco central – que é actualmente a referência para os custos de financiamento na zona euro euro – foi colocada em 3,5%.

Depois de, entre Julho de 2022 e Setembro de 2023, para combater a escalada da inflação, ter procedido a uma subida drástica das suas taxas de juro de -0,5% para 4%, a entidade liderada por Christine Lagarde começou, no passado mês de Junho, a aliviar ligeiramente as restrições monetárias impostas à economia, tendo passado a taxa de juro de depósito de 4% para 3,75%.

Na reunião realizada em Julho, os responsáveis do BCE optaram por manter inalterado o custo do dinheiro da zona euro, mas agora, depois de terem visto a taxa de inflação cair de 2,6% para 2,2% em Agosto, voltaram a baixar as taxas de juro.

No comunicado em que é anunciada a decisão, a nova descida de taxas de juro é justificada pela “dinâmica da inflação subjacente”, que torna "apropriado que se tome um novo passo na moderação do grau de restrição na política monetária".

Nesta reunião, como já tinha sido antecipado pela autoridade monetária, o BCE procedeu igualmente a um ligeiro ajustamento nos diferenciais entre as taxas de juro directoras. Assim, ao contrário do que é habitual, a taxa de juro de refinanciamento e a a taxa da facilidade de cedência de liquidez registaram variações diferentes à da taxa de juro de depósito, sendo cortadas em 0,6 pontos percentuais, para 3,65% e 3,9%, respectivamente.

É, no entanto, a taxa de juro de depósito do BCE que serve de referência aos custos de financiamento praticados na economia, reflectindo-se nomeadamente no nível da taxas de juro Euribor, que servem de referência para a maior parte dos empréstimos, nomeadamente à habitação, concedidos em Portugal. Nos últimos meses, as taxas de juro Euribor já têm vindo a apresentar uma tendência de descida, que é justificada pela expectativa da realização pelo BCE de cortes na sua principal taxa de juro de referência.