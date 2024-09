Tomás Melo Gouveia em destaque no arranque do Open de Portugal

Tomás Melo Gouveia entrou da melhor forma no 62.º Open de Portugal, prova do Challenge Tour dotada com €270.000 em prémios que decorrerá até domingo no Royal Óbidos Spa & Golf Resort. Com uma primeira volta de 67 pancadas, 4 abaixo do Par 71 do campo, o português integra o grupo dos sextos classificados, entre os 156 concorrentes iniciais.

Foi uma exibição tanto mais notável quanto nada, a dada altura, a fazia prever: ao fim dos primeiros sete buracos, seguia com 2 acima do Par, consequência de bogeys nos 2 e 7.

A partir daí, no entanto, tudo mudou. Seguiu-se uma sequência fenomenal de birdie-birdie-birdie-eagle entre os 8 e o 11. Ou seja, registou -5 em quatro buracos seguidos. No resto do percurso, viria a fazer mais um birdie, no 15, sem perder qualquer outra pancada para o Par.

À sua frente na classificação estão apenas cinco jogadores: o escocês Ryan Lumsden, que lidera com 65 (-6); e um quarteto no segundo lugar com 66 (-5), composto pelo sueco Niklas Lemke, o galês David Boote, o inglês Ben Schmidt e o italiano Aaron Zemmer.

“A parte do putting esteve muito boa”, disse Melo Gouveia, de 30 anos. “Manteve-me em jogo nos primeiros sete buracos, que foram atribulados, e depois alavancou-me para vários birdies e um eagle. Ainda é cedo, são quatro dias, mas claro que uma volta destas dá confiança para o resto do torneio.”

A volta foi suspensa ao anoitecer quando ainda havia 15 jogadores em campo, mas o topo da tabela não deverá sofrer alterações.

Entre os 15 portugueses em competição, cinco deles amadores, Hugo Camelo foi o segundo melhor, com 71 (-1), o que lhe dá um lugar entre os 29.ºs. Ricardo Santos está um degrau abaixo com 72 (Par), nos 49.ºs, no limite do cut provisório.

Alexandre Abreu e o campeão nacional amador Miguel Cardoso estão lá perto, com 72 (+1).

Vítor Lopes e Pedro Figueiredo marcaram 73 (+2).

Amanhã, no final da segunda jornada, será feito um cut para os 65 primeiros e empatados. Só esses seguirão em frente para o fim-de-semana – os restantes são eliminados sem direito a qualquer fatia do prize-money.

Tomás Melo Gouveia é um dos dois portugueses, a par de Ricardo Santos, que compete a tempo inteiro no Challenge Tour 2024. Ocupa a 72.ª posição no ranking do circuito (com 20 provas jogadas) e precisa de entrar no top-45 para garantir presença na Grande Final que se joga entre 31 de Outubro e 3 de Novembro na ilha espanhola de Maiorca.

Contando com o Open de Portugal, faltam cinco torneios até lá. E depois da Grande Final, os 20 primeiros no ranking final do Challenge Tour conquistam a promoção ao DP World Tour, a primeira divisão do golfe profissional europeu, no qual compete o irmão mais velho de Tomás, Ricardo Melo Gouveia.

Uma boa classificação em Óbidos seria um primeiro para Tomás lá chegar.

