Nuno Borges falha Taça Davis por “problemas no pulso esquerdo”

O tenista português Nuno Borges vai desfalcar Portugal no encontro com a Noruega, da eliminatória do Grupo Mundial 1 da Taça Davis, devido a "problemas no pulso esquerdo", revelou nesta quinta-feira o capitão Rui Machado.

"O Nuno [Borges], neste momento, não está em condições de ir a jogo. Tem tido, nas últimas semanas, uns problemas no pulso esquerdo e hoje fizemos mais exames, mas ainda não sabemos se podemos contar com ele para o segundo dia", começou por dizer Rui Machado sobre o número um nacional e actual 30.º do ranking ATP.

Para o capitão luso, "primeiro está a integridade física dos jogadores" e, por isso, Jaime Faria e Henrique Rocha foram os escolhidos para disputar os encontros de singulares.

"São dois jovens que têm demonstrado bons resultados nos últimos meses, estão em forma, em crescendo e, de certa forma, continuo a achar que temos as nossas chances de ganhar a eliminatória. Gostava de poder contar com o Nuno, mas, para já, não é possível no primeiro dia", analisou.

Na sexta-feira, no arranque da eliminatória, às 18h locais (17h em Lisboa), Jaime Faria (157.º do mundo) vai defrontar Nicolai Budkov Kjaer, líder do ranking mundial de juniores e 737.º de seniores, com Rui Machado a garantir a adaptação total da equipa.

"Temos treinado no recinto [situado nos arredores de Oslo] e no campo onde vamos jogar. A equipa está completamente adaptada e estamos completamente disponíveis para representar Portugal como sempre, a dar tudo. Estamos prontos", terminou.

No segundo encontro de singulares, Henrique Rocha (159.º ATP) vai ter uma estreia complicada na Taça Davis, uma vez que vai ter pela frente Casper Ruud (nono).

No sábado, a partir das 14h locais, com Rui Machado a poder ainda fazer alterações, Francisco Cabral e Jaime Faria estão escalados para o encontro de pares, frente a Ruud e Viktor Durasovic.

Seguem-se, se necessário, mais dois encontros de singulares, com Jaime Faria a defrontar Casper Ruud e Henrique Rocha a encontrar Nicolai Budkov Kjaer.

O vencedor da eliminatória entre Portugal e Noruega apura-se para as Qualifiers da Taça Davis, ronda de acesso à fase final da competição, marcada para Fevereiro de 2025.