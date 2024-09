João Diogo Manteigas avança com candidatura à presidência do Benfica

Jurista tem sido crítico de algumas das opções tomadas pela actual gestão do universo do clube.

As eleições para a presidência do Benfica estão marcadas apenas para Outubro de 2025, mas o primeiro candidato a entrar na corrida será João Diogo Manteigas, que na sexta-feira irá anunciar a candidatura.

Formado em direito e com uma ligação mais próxima à área do direito desportivo, este jurista que assume também a função de formador na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) entende que este é o momento adequado para iniciar o debate e a apresentação ideias, por não querer fazer depender a decisão do momento desportivo.

O sócio do Benfica tem, de resto, sido bastante interventivo no espaço público, ao longo dos últimos anos, através da publicação de artigos de opinião e de comentários em debates televisivos.

A apresentação oficial da candidatura está agendada para o final da tarde de sexta-feira, numa unidade hoteleira de Lisboa.