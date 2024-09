FC Porto: número de sócios cresceu 10% desde as eleições

“Dragões” já ultrapassaram marca de 141 mil sócios desde vitória de André Villas-Boas. Clube apresentou novo cartão de associado no Estádio do Dragão.

O FC Porto continua a somar sócios e já aumentou em 10% a base de associados desde que André Villas-Boas venceu as eleições, ultrapassando a marca de 141 mil associados. O número foi avançado por Tiago Madureira, vice-presidente dos "dragões", durante a apresentação dos novos cartões de sócio do clube. A cerimónia decorreu no Estádio do Dragão na manhã desta quinta-feira, 12 de Setembro, servindo ainda para um balanço da relação entre FC Porto e adeptos dos últimos meses.

"É um período desafiante e os sócios têm sabido dizer presente. Tivemos um aumento exponencial do número de sócios, desde o dia das eleições a nossa base de associados aumentou 10%. Ultrapassámos a fasquia dos 141 mil associados esta semana. Temos batido o número de lugares anuais, estamos a poucos números de termos o segundo maior registo da história do Estádio do Dragão em épocas completas”, detalhou Tiago Madureira, relembrando que todos os jogos tiveram lotação esgotada até ao momento.

Os portistas colocam em circulação um novo cartão de sócio, uma tentativa de modernizar o clube e facilitar a experiência dos sócios. Tiago Madureira reconhece que os portistas estavam muito atrasados em relação aos principais rivais, com a administração liderada por André Villas-Boas a tentar agora fechar esse fosso tecnológico. Entre outros, o cartão contará agora com tecnologia NFC, permitindo a entrada no estádio apenas com o telemóvel – trazendo ainda mais comodidade às compras dentro do estádio.

A modernização e desburocratização do clube foi uma das bandeiras da campanha eleitoral de Villas-Boas, que já vai cumprindo algumas das principais promessas. Na terça-feira, 10, os "dragões" tornaram público o portal da transparência, uma plataforma que permite aos adeptos consultar detalhes das transferências, remuneração dos administradores e a forma como o orçamento dos portistas se divide pelas várias secções.

Uma das principais preocupações passa por tornar mais ágil o processo de angariação de novos sócios: à semelhança do que é feito nos rivais, os portistas querem permitir que o processo possa ser completamente digital. O clube terá ainda campanhas para recuperar os ex-associados, procurando continuar a juntar mais sócios ao universo "azul e branco".

"Diria que estamos muito atrasados do ponto de vista tecnológico. Pior do que estarmos atrás da concorrência é estarmos aquém do que deveria ser o acompanhamento e serviço prestado aos associados. Estamos comprometidos em investir recursos e força na diminuição desta diferença", prometeu Tiago Madureira.

Após a intervenção de Tiago Madureira, o presidente do FC Porto fez uma curta declaração sobre esta renovação tecnológica. Aproveitando o facto de ter alguns dos associados mais antigos do clube na plateia, André Villas-Boas relembrou entre risos todos os sócios que o visitaram na sede de campanha e mostravam com orgulho um número de sócio abaixo do dele. "Enquanto sócio 7616 tenho um grande desafio pela frente para chegar a sócio número 1. Espero cumprir esse caminho, se assim a saúde o permitir", brincou.

Já com tom mais sério, o presidente portista reforçou o compromisso dos "dragões" com a vitória e a conquista de títulos, prometendo que a aproximação entre clube e associados continuará.