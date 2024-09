Zé Celso e Augusto Boal, os geniais insubmissos do teatro brasileiro iluminam a Todos São Palco

A partir desta quinta-feira, e até 31 de Outubro, em várias cidades do país, a mostra de teatro foca o trabalho destes dois encenadores que estiveram exilados em Portugal no pós-25 de Abril.

Depois de em 2022 a Mostra São Palco – Teatro Brasileiro em Portugal ter tido como alavanca o bicentenário da declaração da independência do Brasil, a quarta edição, a decorrer entre esta quinta-feira e 31 de Outubro em várias cidades do país, chega à boleia das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril pela lente de um par de exilados da ditadura militar brasileira (1964-1985): José Celso Martinez Corrêa (1937-2023), mais conhecido como Zé Celso, e Augusto Boal (1931-2009), dois dos mais influentes e insubmissos criadores do teatro latino-americano.