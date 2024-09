Trajal Harrell juntou Keith Jarrett e Joni Mitchell – e a magia aconteceu

Leão de Prata da Bienal em Veneza, apresenta, sexta e sábado no Rivoli, Porto, The Köln Concert, em que se serve dos dois músicos para consolidar a sua linguagem coreográfica.

Em 2009, Trajal Harrell começou a fazer ficção histórica para trazer à tona outras camadas históricas da dança contemporânea. E se nos anos 1960 as comunidades latinas, afro-americanas e queer dos bailes de voguing do Harlem, encabeçadas por Venus Xtravaganza, Pepper LaBeija e Willi Ninja, tivessem descido uns quarteirões até Greenwich Village, em Nova Iorque, para se encontrarem com as luminárias da dança pós-moderna do Judson Dance Theater, como Yvonne Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton e Lucinda Childs? Ou vice-versa?