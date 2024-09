Taylor Swift ganha sete MTV Video Music Awards e iguala Beyoncé

Taylor Swift levou para casa sete troféus esta quarta-feira, nos MTV Video Music Awards (VMAs), igualando Beyoncé com o maior número de distinções em 40 anos de história dos prémios.

Na cerimónia que decorreu na UBS Arena, em Belmont Park, Nova Iorque, Swift foi distinguida com o prémio principal, o de vídeo do ano, pelo seu sombrio vídeo a preto e branco Fortnight, com a participação de Post Malone. O vídeo mostra Swift dentro de um hospital psiquiátrico vazio, um cenário que disse reflectir o cenário que imaginava enquanto compunha o álbum The Tortured Poets Department.

“Este vídeo parece muito triste quando o vemos, mas na verdade foi o vídeo mais divertido de fazer”, disse Swift ao aceitar a estatueta do VMAs Moon Person. Depois de cada take, ouvia o aplauso de alguém do outro lado do estúdio. “Essa pessoa era o meu namorado Travis”, disse, referindo-se ao jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs, Travis Kelce. “Tudo o que este homem toca transforma-se em felicidade, diversão e magia”, disse ela. “Quero agradecer-lhe por ter acrescentado isso a esta sessão”.

Swift agradeceu aos seus fãs por terem votado nos VMAs e exortou-os a participar nas próximas eleições presidenciais dos EUA. A cantora manifestou o seu apoio à candidata democrata, Kamala Harris, através de um post no Instagram, esta terça-feira, mas não mencionou a candidata na cerimónia.

No final da noite, Swift, de 34 anos, elevou o total de prémios VMAs da sua carreira para 30, a par de Beyoncé. Os outros prémios de Swift esta quarta-feira incluíram Artista do Ano e Canção de Verão.

O seu prémio de Vídeo do Ano foi o terceiro consecutivo — após uma versão alargada de All too well em 2022 e de Anti-hero em 2023 — e o quinto no total, um recorde nos VMAs.

No início da cerimónia, quando Fortnight ganhou o prémio de Melhor Colaboração, Swift elogiou Malone como “ridiculamente talentoso” e “infalivelmente educado”.

“Foi uma eternidade até conseguir que ele deixasse de me chamar: 'senhora'”, disse Taylor Swift ao lado de Malone no palco da UBS Arena. Malone retribuiu os elogios, dizendo que Swift é “uma das pessoas mais gentis e talentosas que já tive a honra de conhecer”. Com humor, contou que viu Swift dirigir o vídeo de Fortnight enquanto estava presa a uma mesa de bloco operatório no set das filmagens. “Foi muito mau”, gracejou.

Os VMAs são realizados pela MTV desde 1984 e ficaram conhecidos por momentos memoráveis, como um beijo em palco entre Madonna e Britney Spears ou o vestido de carne crua que Lady Gaga usou na passadeira vermelha.

Nesta edição, a cantora de Good luck, babe, Chappell Roan, foi considerada a Melhor Nova Artista. Usando uma roupa metálica e um capacete, dedicou o seu prémio a “todos os artistas drag que me inspiram” e aos seus fãs na comunidade gay.

“Para todos os miúdos queer do Midwest que estão a assistir neste momento, eu vejo-vos, compreendo-vos, porque sou uma de vocês”, disse ela. “Não deixem que ninguém vos diga que não podem ser exactamente quem querem ser, bitch!”

Lisa, cantora das Blackpink, ganhou o prémio de melhor vídeo de K-pop pelo seu êxito a solo, Rockstar. A artista sul-africana Tyla recebeu o prémio Afrobeats por Water e a cantora brasileira Anitta ganhou o prémio de Melhor Vídeo Latino por Mil Veces.

O rapper Eminem abriu o espectáculo com Houdini, do álbum The Death of Slim Shady, antes de o cantor country Jelly Roll se lhe juntar através de um vídeo para o seu êxito Somebody save me.

Katy Perry, galardoada com o Michael Jackson Video Vanguard Award, cantou sucessos como Teenage dream ou Firework enquanto envergava asas de borboleta prateadas gigantes num cenário futurista. O seu marido, o actor Orlando Bloom, entregou-lhe o troféu.

“Obrigada à MTV por acreditar na minha estranheza desde o primeiro dia”, disse Perry.