Sexta na TV: Sakamoto, defensoras da floresta e o adeus a The Grand Tour

CINEMA

O Mentiroso Compulsivo

Star Comedy, 22h34

Comédia de Tom Shadyac protagonizada por Jim Carrey, nomeado para o Globo de Ouro de melhor actor por este papel enquanto Fletcher Reede, um advogado obcecado com a carreira e disposto a tudo para conseguir ganhar os casos, nem que para isso tenha de mentir.

O mau hábito acaba por afectar a família, colocando em risco o seu casamento com Audrey e o relacionamento com o filho, Max. No dia do aniversário de Max, Fletcher não pode ir à festa e inventa uma desculpa. Quando chega a altura de apagar as velas, o menino pede um desejo: que o seu pai não minta por um dia. E o desejo de Max vai realizar-se.

O Mentiroso Compulsivo inaugura um especial dedicado a Carrey, que é retomado amanhã com A Máscara e no domingo com Doidos à Solta, sempre neste horário.

Ser e Ter

RTP2, 23h

Vencedor de um César e nomeado para um BAFTA, o filme de Nicolas Philibert passa-se numa escola primária da região de Auvergne, em França. Ali trabalha Georges Lopez, o dedicado professor de uma turma em que convivem crianças dos quatro aos dez anos. Ensina-as a pintar, aprender as letras do alfabeto, contar ou até fazer crepes. A ano e meio da reforma, dá uma lição de vida aos seus alunos.

DOCUMENTÁRIOS

As Defensoras da Floresta

RTP2, 16h07

Quatro mulheres que lutam e mobilizam outros para o combate à desflorestação – eis as protagonistas deste documentário realizado por Floriane Brisotto e Pascal Sarragot em 2021. Duas são portuguesas: a bióloga Milène Matos, da BioLiving, a chamar a atenção para o eucaliptal excessivo, e a bióloga marinha Raquel Gaspar, da Ocean Alive, atenta aos prados subaquáticos. As outras são Cécilia Sanchez, que dirige o Maya Nut Institute no México, e Daisy Tarrier, fundadora da Daisy Tarrier na Colômbia.

Ryuichi Sakamoto - Opus

TVCine Edition, 22h

No final de 2022, poucos meses antes de morrer, Ryuichi Sakamoto (1952-2023) entrou no estúdio 509 da emissora pública japonesa NHK, em Shibuya (Tóquio), e criou um concerto onde tocou a solo 20 das peças mais distintivas dos seus 50 anos de carreira, num evento que foi transmitido via streaming para vários países do mundo.

“A minha força decaiu bastante”, explicou na altura, “pelo que um concerto de uma hora a 90 minutos de duração seria muito difícil”. “Por conseguinte, gravei-o tema a tema e montei-o para que possa ser apresentado como um concerto convencional – o que acredito que possa ser prazeroso da forma mais normal possível. Apreciem.” Foi dessa derradeira performance que resultou este Opus realizado pelo seu filho, Neo Sora.

Quem quiser conhecer melhor a vida e obra do compositor japonês, desde os tempos do tecno-pop de sucesso dos Yellow Magic Orchestra à visibilidade enquanto oscarizado autor de bandas sonoras, pode ver antes (às 20h20, também no TVCine Edition), Ryuichi Sakamoto: Coda, documentário de 2017 com realização de Stephen Nomura Schible.

ENTRETENIMENTO

The Grand Tour

Prime video, streaming

É o fim da viagem para o trio que nos habituámos a ver a testar carros, enveredar por aventuras e fazer dos motores tema de entretenimento, desde que Top Gear os juntou há 22 anos. Entretanto, mudaram-se para o streaming a bordo deste The Grand Tour, que agora termina.

Neste episódio especial, intitulado Um para o caminho, Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May “embarcam numa road trip através das lindas e por vezes desafiantes paisagens do Zimbabwe”, desvenda a Prime Video, “rumo a uma despedida emocional das suas vidas conjuntas em The Grand Tour”. Não faltarão emoções e memórias desfiadas. Nem os automóveis ideais (?) para a ocasião: é ao volante de um Lancia Montecarlo, um Ford Capri e um Triumph Stag que aceleram para o adeus.

TALK-SHOW

Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!

RTP1, 23h37

No oitavo e último episódio das conversas à mesa com Fábio Porchat, serve-se o Riso como prato principal. Os humoristas Gilmário Vemba e Guilherme Duarte, o ex-futebolista Cândido Costa e a “palhaça” da Operação Nariz Vermelho Patrícia Ubeda tratam de dissecar a arte de fazer rir, num final que promete ainda “um número musical de rara beleza”.