Christiane Jatahy põe-nos diante do infindável ciclo da escravatura

Baseando-se num livro de Itamar Vieira Junior e num filme de Eduardo Coutinho, a autora e encenadora apresenta Depois do Silêncio no CCB.

Depois do Silêncio é uma peça de denúncia. Denúncia de um violento pesadelo endémico no Brasil, denúncia da recusa sistemática de liberdades às populações negras, pobres e indígenas. Denúncia de um sistema que nega o direito à propriedade e o pagamento justo àqueles que trabalham as terras, usurpando os terrenos onde as suas famílias sempre viveram, matando se for preciso quaisquer vozes que se façam ouvir em protesto. Mas é uma denúncia que acontece no intervalo entre a realidade e a ficção, esse lugar que a artista brasileira Christiane Jatahy habita em permanência. É uma denúncia trazida a palco por personagens de ficção, contando tanto a história real do assassínio de João Pedro Teixeira, em 1962, quanto a história ficcionada de Severo, executado na cronologia do romance Torto Arado, de Itamar Vieira Junior.