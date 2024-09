Pais e directores apoiam limites a telemóveis até ao 6.º ano. 2% das escolas já o fazem

É uma das novidades no arranque deste ano lectivo: o Governo vai recomendar às escolas a proibição do uso de telemóvel nos 1.º e 2.º ciclos e ainda que o seu uso seja limitado no 3.º ciclo. Caberá às escolas acatar ou não esta recomendação, mas não fica de fora a possibilidade de, no próximo ano, passar a ser mesmo uma decisão vinculativa. No dia em que os alunos voltam à escola, o ministério não adianta quantos milhares de alunos vão começar as aulas sem ter todos os professores, nem quantos docentes reformados ou à beira da reforma vão voltar para ajudar a fazer face à escassez de docentes.

