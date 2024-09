Ordem dos Psicólogos lança guia para o uso de telemóveis nas escolas

Psicólogos lembram que a ciência indica que o uso moderado de ecrãs em crianças com idade escolar tem mais benefícios do que a restrição completa. Pelo menos 17 agrupamentos já restringem telemóveis.

A um dia do início do ano lectivo, a questão do uso dos telemóveis nas escolas e salas de aula continua a ser um ponto de discórdia. Já nesta quarta-feira, antes de o Governo ter recomendado a proibição de telemóveis nas escolas para o 1.º e 2.º ciclos, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) lançou um conjunto de orientações sobre o tema, onde alerta que a restrição da tecnologia deve visar sempre a aprendizagem. Mas deixou também um alerta: as provas científicas na psicologia indicam que o uso moderado (entre uma e duas horas diárias) de ecrãs digitais em crianças com idade escolar tem mais benefícios cognitivos, psicológicos e sociais do que uma restrição completa do uso ou do que um uso excessivo.