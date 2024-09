Número de fogos e área ardida registam este ano o valor mais reduzido da década

O número de incêndios rurais e a área ardida registaram este ano o valor mais reduzido da última década, estando contabilizados até 31 de Agosto 4457 fogos que consumiram 10.294 hectares, foi divulgado esta quarta-feira.

"Comparando os valores do ano de 2024 com o histórico dos 10 anos anteriores, assinala-se que se registaram menos 53% de incêndios rurais e menos 86% de área ardida relativamente à média anual do período. O ano de 2024 apresenta, até ao dia 31 de Agosto, o valor mais reduzido em número de incêndios e o valor mais reduzido de área ardida desde 2014", indica o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) no último relatório.

O documento precisa que se registou, entre 1 de Janeiro e 31 de Agosto deste ano, um total de 4457 incêndios rurais que resultaram em 10.294 hectares (ha) de área ardida, entre povoamentos (3655 ha), matos (5126 ha) e agricultura (1513 ha), enquanto no mesmo período de 2023 deflagraram 6633 fogos que provocaram 32.557 ha de área ardida.

O relatório provisório refere também que os incêndios mais frequentes este ano resultaram em uma área ardida inferior a um hectare (85% do total), tendo ocorrido um fogo de maior dimensão e que contabilizou uma área ardida superior ou igual 1000 hectares.

"Consideram-se grandes incêndios sempre que a área ardida total seja igual ou superior a 100 hectares. Até 31 de Agosto de 2024 registaram-se 13 incêndios enquadrados nesta categoria, que resultaram em 4474 hectares de área ardida, cerca de 43% do total da área ardida", lê-se no relatório.

O maior número de fogos deflagrou este ano nos distritos do Porto (845), Viana do Castelo (464) e Braga (372), mas são maioritariamente de reduzida dimensão.

Por sua vez, os distritos com maior área ardida são Bragança com 2857 hectares, cerca de 28% da área total, seguido de Viana do Castelo com 1637 hectares (16% do total) e de Beja com 837 hectares (8% do total).

O ICNF sublinha também que, do total de 4457 incêndios rurais verificados este ano, foram investigados e concluídos 3129, tendo a investigação atribuído uma causa a 2.329.

Segundo o documento, quase um terço dos incêndios investigados tiveram origem em fogo posto, designadamente "incendiarismo - imputáveis", seguido de queimas e queimadas (13%).

O relatório indica ainda que o mês de Agosto é aquele que apresenta maior número de incêndios rurais, com um total de 1757, o que corresponde a 39% do total registado no ano, sendo também este mês que regista a maior área ardida no corrente ano, 5843 hectares.