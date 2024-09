A dura realidade de encarar o fracasso no retorno forçado para casa

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Mudar de país é uma experiência enriquecedora, mas, também, pode apresentar desafios e mesmo o fim de um sonho acalentado há anos. São muitos os brasileiros em Portugal que têm conseguido driblar as dificuldades e levar adiante a nova vida, no entanto, tem aumentado o número de cidadãos retornando para o Brasil, seja pela saudade de casa, seja pela dificuldade de adaptação ou pelo acúmulo de frustrações.

Dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) apontam que cerca de 5,5 mil brasileiros pediram, entre 2016 e março de 2024, ajuda para retornar ao Brasil. Nem sempre, porém, é possível atender a todos, e o processo é demorado. Em 2023, por exemplo, apenas 367 brasileiros conseguiram cruzar o Atlântico novamente. São, no geral, pessoas que não se prepararam para a jornada da imigração, como sempre ressalta Fábio Knauer, da consultoria Aliança Portuguesa.

Normalmente, os brasileiros que têm o sonho interrompido se iludiram com base em informações falsas, difundidas por influencers, pessoas que usam as redes sociais para vender facilidades, mas não entregam nada. Eles se disseminaram de uma tal forma, que o Ministério Público de Portugal abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades. Pelo menos 22 youtubers brasileiros estão sob suspeição. Especialista em imigração, o advogado Bruno Gutman tem sido uma voz importante contra esse tipo de golpe, pois muitos desses influencers se apresentam como advogados.

O sonho acabou

Assumir o fracasso não é fácil para muita gente. “Minha mudança para Portugal foi um sonho que durou pouco”, conta Carlos da Silva. Cabisbaixo, ele pede para se apresentar com um pseudônimo para não virar motivo de chacota. “As pessoas não perdoam quem fracassa. Voltei para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás”, ressalta. “Mas tenho certeza de que vou me reerguer”, complementa.

Carlos conta que nunca ganhou salário mínimo no Brasil. Por isso, não se iludiu com a versão de que, em Portugal, o mínimo era maior. “Antes de me mudar para Portugal, era motorista de aplicativo. Tirava R$ 7 mil (1,1 mil euros) líquidos por mês, mas acreditei que poderia faturar mais no novo país. Me deixei influenciar por um youtuber e me dei mal. Em Portugal, tudo está muito caro, um salário mínimo não cobre boa parte das despesas”, relata. “Fui ficando sem dinheiro e passando necessidade. O jeito foi voltar para o Brasil antes que a situação piorasse de vez”, acrescenta.

Pedro Rocha, também nome fictício, está pronto para retornar ao Brasil. Depois de meses tentando trabalhar na área em que se formou, de Recursos Humanos, teve de se render a subempregos para sobreviver. “Mas, cansei. Infelizmente, em Portugal, não reconheceram meu diploma. E o tempo foi passando e percebi que a minha qualidade de vida estava melhor no Brasil. Além de tudo, estarei próximo da minha família, o que é o principal. Quero retornar logo para minha casa”, afirma.

Para Vera Lúcia, a palavra certa para definir a passagem dela por Portugal é frustração. Também sob um nome fictício, ela conta que vendeu a casa e o carro no Brasil para construir uma nova vida em Portugal. “Mas, pelo que vejo, os brasileiros que estão estruturados no país chegaram há muito mais tempo e encontraram um país menos caro e com mais facilidades para os imigrantes. Eu estou em Portugal há um ano e meio e posso dizer que não deu certo. Queimei a minha poupança e estou correndo atrás do prejuízo para juntar dinheiro e voltar para o Brasil”, frisa.

Reforço na ajuda

Diante de tantos casos de imigrantes querendo voltar para os países de origem, o governo de Portugal anunciou um reforço do orçamento de apoio à Organização Internacional para as Migrações, para auxiliar nesse processo, que inclui serviços de apoio para a reintegração à vida que as pessoas tinham antes de mudarem para o país europeu.

Esse suporte, contudo, ficou suspenso por seis meses, sendo retomado somente em junho deste ano. A OIM é uma organização intergovernamental independente, que atua na promoção da migração humana ordenada e segura, não estando ligada a nenhuma outra organização internacional específica. É financiada por meio de contribuições voluntárias de seus Estados membros, observadores e outros parceiros. Por isso, os recursos disponíveis para ajudar imigrantes a voltar para seus países são restritos.

Cuidados antes de mudar de país * O desejo de construir uma vida nova em outro país é grande. Mas jamais transforme esse sonho em aventura, pois o risco de tudo dar errado é grande. * Estruture-se financeiramente. Estabeleça um prazo para que possa ficar no país que escolheu para emigrar sem passar necessidade. Se as coisas não saírem como planejou, volte para casa. Não há nada de errado nisso. * Procure seguir as regras do país estrangeiro. Tire os vistos necessários, de estudante ou de trabalho, por exemplo, para que mantenha a situação regularizada. É a melhor forma de não se render a subempregos e à exploração. * Se a situação estiver complicada no outro país, peça ajuda. Não se acanhe. É melhor resolver tudo quando o problema está pequeno do que deixar tudo degringolar de vez. * Não acredite em promessas fáceis. Ninguém honesto oferece emprego, documentação, moradia da noite para o dia, num passe de mágica. Vá sempre pelos caminhos oficiais, certifique-se de tudo. Há golpistas por todos os lados. * Dificuldades são naturais durante o processo migratório. A pessoa se depara com uma nova cultura, com um clima diferente, com uma língua que não se domina. Mas, se tudo for bem planejado, há muita coisa boa pela frente. Resiliência é a palavra. Onde procurar ajuda ONGs: A Árvore, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), oferece assessoria individualizada, orientação jurídica, apoio psicológico e auxílio na busca por emprego e moradia no Brasil. Telefone: +351 21 383 62 00. Website: Árvore Governo brasileiro: A Embaixada do Brasil em Portugal e os Consulados do Brasil em Lisboa, Faro e Porto oferecem informações sobre documentação necessária, leis e procedimentos para o retorno ao país. Telefone da embaixada: +351 21 385 50 00. Website: Embaixada do Brasil