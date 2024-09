Inevitável chega aos palcos para levar o público a múltiplas emoções

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Quem for ao Teatro do Bairro a partir desta quinta-feira (12/09) deve estar preparado para múltiplas emoções. O aviso é do dramaturgo e diretor Ruy Filho, autor da peça Inevitável, com os atores Chico Diaz e Cassiano Carneiro. Tudo é mutável, a começar pelo texto, modificado a cada apresentação, que se estenderá até 22 de setembro, sempre de quinta a domingo.

Ruy não esconde o entusiasmo com a possibilidade de surpreender constantemente a plateia. A apresentação está calcada em acontecimentos em várias áreas, que mudam a dinâmica da peça. "Nunca fiz nada nesse sentido", diz Carneiro. "Essa peça me coloca num lugar não cômodo", acrescenta Diaz.

O PÚBLICO Brasil foi convidado a mergulhar nessa experiência teatral contemporânea, em meio às provas de figurino, marcações no palco, ajustes na iluminação e no som. O teatro é outra atração à parte. Nasceu em um edifício outrora ocupado pelas rotativas do extinto jornal Diário Popular. Hoje é explorado por uma produtora de cinema, a AR de Filmes como cinema ou para espetáculos de música e dança.

Inevitável segue a partir de um acontecimento, não revelado, que conduz os diálogos dos personagens, sempre em busca de respostas. Para fazer essa conexão, Ruy conta sobre a pesquisa que fez para chegar a essa encenação contemporânea.

Foto O dramaturgo Ruy Filho, autor da peça Inevitável, que estreia nesta quinta-feira em Lisboa Arquivo pessoal

Qual é a sua escola teatral?

Durante 10 anos, trabalhei como assistente de direção de Gerald Thomas e no Teatro Oficina, do José Celso Martinez, tudo em São Paulo. No Oficina, trabalhei na gravação e na preparação de As Bacantes, quando as peças começaram a ser gravadas em vídeo pelo Fernando Coimbra, um cineasta que trabalhava com o Oficina. Isso tudo foi uma experiência transformadora, mudou a minha vida. A minha escola é a do Gerald Thomas, foram 10 anos acompanhando as criações dele, ajudando atores, estudando estética, porque o Gerald é muito estético. Depois, estudei direção com Antônio Araújo, do Teatro da Vertigem, na Universidade de São Paulo (USP), como ouvinte. Ele me permitiu ficar lá dentro bisbilhotando e acompanhando tudo e, mais recentemente, trabalhei com Felipe Hirsch em vários trabalhos.

Você também é formado em Teatro?

Não sou. Um dia, conversando com Clóvis Garcia, que foi um dos críticos brasileiros mais importantes da história do teatro, disse-lhe que prestaria vestibular para teatro. E ele perguntou se eu queria ser ator. Respondi-lhe que não, e ele me sugeriu que fosse estudar arte e filosofia. Dentro dessa indicação de um crítico que eu respeitava demais, me formei em artes visuais. Foi a melhor coisa que fiz, porque me deu a chance de pensar o teatro por outras camadas, por outros caminhos.

E como percurso leva à peça Inevitável?

A peça tem muito do trabalho de ator, de texto e de diálogo. A concepção estética interessava muito ao Chico e ao Cassiano. Então, tentamos fazer uma sobreposição de interesses. Nós temos uma estrutura montada, que acontece sempre igual. Algumas coisas são fixas e se repetem todos os dias. Outras, dependem dos acontecimentos. No dia 12, selecionei alguns. São acontecimentos muito específicos, que dão uma cara diferente para cada dia do espetáculo. Há questões políticas, sobre insurgências e revoltas. Há dias mais poéticos, outros, mais nonsenses ou irônicos.

Como ficam os atores no meio dessas mudanças diárias?

Os diálogos, as conversas, a relação dos dois atores são sempre os mesmos. Isso é fixo. O que muda é o entorno deles, o que permite, a cada dia, uma interpretação completamente diferente. Se há um dia de insurgência, de revolta e aquilo mexe com outros ânimos, com os afetos, é a partir disso que seguimos adiante. Então, eles têm um pouco esse jogo para perceber a relação, de como o público está absorvendo a primeira parte, para, a partir daí, entender como seguir com o espetáculo adiante. Não é fácil.

Como surgiu o projeto?

O Chico me convidou há muitos meses, e começamos uma conversa a distância. Eu não criava há mais de 10 anos. Foi uma provocação. Na hora, me pareceu assustadora, e levei um tempo para dizer assim. Começamos realmente a definir o projeto há 20 poucos dias. Apresentei os textos, fiz essa proposta dos dias serem os próprios acontecimentos. A minha ideia inicial era que escrevêssemos juntos, mas os atores preferiram não se envolver diretamente na escrita, e a peça acabou sendo só minha.

E a montagem?

O que me levou a trabalhar com José Celso, com Gerald Thomas, sobretudo, e, depois, com Felipe Rich, é que escrevo já pensando a cena com o som, a luz, a distribuição no palco, todas as marcações. Na minha cabeça, sou sempre diretor, nunca dramaturgo. A dramaturgia é uma forma de materializar um pensamento do diretor. Preciso criar uma peça para traduzir aquilo que imaginei acontecer em cena. Não ao contrário. Nunca escrevo uma peça para depois entender como é que vou levá-la para o palco. Sempre imagino como tudo estará em cena. O normal seria separar o dramaturgo do diretor. Aqui, no caso, é o diretor que escreve.

Como foi a montagem da equipe?

Convidei a equipe do teatro para criar comigo. Todos muito jovens. João Veloso, que é o técnico de luz, me ajudou a criar a iluminação. Antônio Oliveira criou toda a ambiência sonora do espetáculo. Há uma música inédita, uma composição erudita que acontece em dois momentos, que pedi para a Rafaele Andrade, uma menina brilhante brasileira, que mora em Amsterdã. A equipe toda em volta é toda muito jovem. Isso é muito importante. Para mim é fundamental criar com jovens, porque eles sabem muito, estão aqui, assistem a tudo, conhecem o equipamento inteiro, já viram todos os efeitos possíveis. Eles já fizeram de tudo. É uma oportunidade.

Como você encontrou os assuntos que estão na peça?

Foi muito casual. Fui tentando ver coisas muito sui generis. Há um dia específico que, durante quase 20 anos, alguns tipos de animais invadiram algum lugar urbano. Sempre naquele dia. Fiz uma lista das vezes que aquilo aconteceu e escrevi um texto sobre esses animais invadindo o mundo. Só naquele dia, isso não faz o menor sentido, mas são curiosidades. A gente não vai responder sobre os acontecimentos. A ideia não é solucionar nada. A ideia é que a pessoa saia do teatro pensando em nossas próprias inevitabilidades.

E o que é que é inevitável?

Quase tudo é inevitável. Sabemos, é inevitável, que vamos morrer. Sabemos que vamos morrer, mas não sabemos quando nem como. O inevitável também pode ser uma coisa muito boa, muito positiva. Se é inevitável morrer, também é inevitável estar vivo. E a gente pode tornar isso uma coisa bela. Posso viver buscando um estado de felicidade e de bem-estar. Posso passar por isso de uma forma bela. É uma escolha, não é fácil, nem digo que consiga. Mas creio que essa é uma boa mensagem para agora. A gente parar e sentar com um pouco mais de calma. É esse movimento que eu proponho. Quando peço para o público ficar aqui uma hora, parado, pensando o que não planejava pensar, não é para ter uma resposta ou uma moral no final. Quem sou eu para dar moral nas pessoas. O que propomos é desligar um pouco e viver essa experiência de ser permeável a uma poética inesperada.

Cassiano Carneiro: "Não gosto muito de história com começo, meio e fim" Como é estar de volta ao Teatro do Bairro? O Teatro do Bairro é uma segunda casa minha. Ajudei a fundar tudo isso. É um teatro que abre portas mais do que os dias têm no ano. E acolhe muita gente. É um teatro muito sério. O Antônio Pires é o diretor artístico. O Alexandre, produtor, digamos assim. Eles conseguiram, com o Teatro do Bairro, ter as produções próprias deles. Sendo teatro e cinema, porque isso também é uma produtora de cinema. O João Botelho também trabalha muito aqui. Acredito que seja a companhia de teatro mais forte que exista em Lisboa. Há quanto tempo está em Lisboa? Há 20 anos, sempre com muitos trabalhos. Acabei de se fazer Mãe Coragem com a Maria João Luís e um grande elenco, no Centro Cultural Belém. Tenho uma filha e um filho aqui. Trabalhei muito no Brasil com cinema, televisão e teatro. Mas resolvi me mudar para Portugal, e fui muito bem acolhido por esse teatro. Voltei ao Brasil algumas vezes para fazer algumas telenovelas, alguns filmes. E suas parceiras com o Chico? Conheci o Chico Diaz no Brasil, e nos reencontramos em Portugal. Fizemos um espetáculo sobre Carlos Drummond de Andrade, A Biografia do Poema, também produzido por esse teatro. Apresentei meus amigos a ele e ficamos mais próximos. Depois, fiz Rei Lear, com Chico Diaz. E como ele vai e volta, o convidei para fazermos um outro espetáculo, ano passado. Ele aceitou de imediato, mas não sabíamos o que fazer. Aí o Chico conheceu o Ruy Filho, e estamos aqui nessa loucura, com essa peça. Como vê o trabalho de Ruy Filho? Assim que conheci Ruy, fiquei absolutamente encantado com a cabeça dele, um dramaturgo absolutamente fantástico, que nos apresentou um texto abstrato, nonsense. Isso é o que me interessa no momento, porque eu, particularmente, gosto de histórias como se fossem paisagens. Não gosto muito de história com começo, meio e fim, e acho que o teatro moderno caminha também para isso. Esse casamento foi muito feliz, porque Ruy tinha a matéria-prima, que é o texto, desenvolvido com todo conhecimento catedrático e filosófico. Esse espetáculo é como se fosse uma paisagem. É um espetáculo para ser escutado, sensorial, que me motiva muito a fazê-lo. E complexo? Complexo, também. Não é um espetáculo simples, apesar de ter uma curta duração de 40, 50 minutos. É um espetáculo que tem muito conteúdo nas entrelinhas. É um processo ainda em construção? Como é um espetáculo abstrato, está em construção a todo momento. Ainda não está fechado e acho que não será fechado até o último dia de apresentação. Inclusive, a proposta do Ruy caminha em direção a isso. Todos os dias tem um texto novo, monólogos novos. Esse é um objeto artístico, que vai se concluir no último dia de apresentação. O público que vier no dia 12 não vai assistir o mesmo no dia 13 e, consequentemente. É um desafio muito grande. A obra nunca está fechada. Nunca tinha trabalhado dessa forma e, quando o Ruy propôs esse objeto artístico, foi muito estimulante. É diferente do que já fez? Nós, atores, estamos acostumados a entrar em cena com tudo muito pré-definido, aquilo se repete, apesar de ser diferente todos os dias, o espetáculo tem de ser igual. Nesse caso, o texto também é diferente. E ainda está em construção. É um objeto artístico vivo. Outra coisa interessante foi o fato de o Ruy ter chamado os técnicos do teatro para participarem nas definições da peça, do som, da iluminação. Isso foi muito generoso, e enriquece. O Ruy é muito amplo, gosta de ouvir quem está ao redor, e creio que o teatro também é feito disso, é vivo, não pode ser água parada, tem de ser vivo. Todos nós aqui temos liberdade para propor. Mas é muito desafiador fazer esse espetáculo. Ainda não tinha trabalhado dessa forma.

Chico Diaz: "Me deu vontade de navegar em águas que me desafiassem" Como surgiu esse espetáculo? Nasceu, principalmente, da minha amizade e admiração que tenho pelo trabalho do Cassiano. É o terceiro espetáculo que fazemos juntos. Procuramos alguns textos, pesquisamos autores e chegamos na ponta da caneta do Rui Filho, que acompanha o pensamento da vanguarda teatral europeia. Ele sempre está muito bem informado sobre a questão teatral, e isso me interessa muito como artista, idealizador e produtor do projeto. Me deu vontade de navegar em águas que me desafiassem, que me desestruturassem, que me colocassem em um lugar não cômodo. Diferente do teatro tradicional? A questão do personagem cartesiano, do personagem racional, do personagem construído, psicologicamente construído, seria palatável, mas não proporia um abismo, como é necessário para nos renovarmos. É uma jogada de alto risco e de um novo entendimento, de um novo vestir, de uma nova forma, quem sabe, de ver o mundo por meio da experiência vivida. O processo de ensaio, de entendimento, o diagnóstico do que nos envolve, isso tudo já constrói um pouco do que vai ser visto ali. O processo não é fácil, é como uma terapia? Não é fácil. É mais mergulho do que terapia, porque não há cura. Não há possibilidade de cura, ao contrário. A vantagem é adoecer cada vez mais. Ou seja, o mergulho é uma boa imagem. Aqui, nós não temos personagens. Não temos princípio, começo, conflito, resolução e fim. Não temos uma história normalmente contada. E sim, impressões, sensações e fragmentos que nos levam ao estado da alma, a uma instância de espírito e provocações. É como quebrar um pouco a estrutura pré-programada do ator Chico Diaz, tanto no cinema quanto na televisão e no teatro, É muito benéfico, mas não é não é fácil. Não é fácil, porque a insegurança, a instabilidade e o não entendimento nos deixam em um estado de perplexidade, de espanto, que acaba sendo benéfico. Como vê o fato de ser um espetáculo diferente a cada apresentação? A atmosfera do espetáculo é única a cada dia. Essa é a ideia. Isso tudo é muito novo. É uma experiência de vanguarda. Quem assistir terá uma experiência de um teatro de vanguarda atualizada. Acredito que, por um pleno entendimento, teria importância a pessoa vir todo dia. Mas é impossível alguém vir ao mesmo teatro todo dia. Então, será uma experiência pela linguagem colocada e pela nossa entrega. Os atores estão tentando corresponder à altura. Tudo ainda está em construção? Sim, e é desesperador, mas é muito estimulante ao mesmo tempo, porque não dá para sossegar ao fazer convergir as naturezas, os afluentes, as propostas, fumaça que entra, a luz, o som, silêncio. Nós estávamos numa camada humana, autor, ator, sensibilidades. Agora, vamos entrar com outras camadas que vão definir esse corpo, que ainda é desconhecido. Não é só um texto. É como se você comprasse um livro que a capa mudasse e as folhas mudassem de ordem por dentro a cada dez minutos. É algo móvel. Estou animadíssimo com esse trabalho e com essa estreia. É um risco? Sim, mas o risco é algo muito próximo do viver artístico. O risco é uma componente fundamental. Atravessar o oceano, estar em Portugal é nutritivo. É uma espécie de alimento no abismo, no precipício, no fazer. Creio que isso tem muito a ver com o artista. Não só observar, mas propor paisagens novas e humanas. É a vida de artista. Eu tinha um compromisso artístico com o Cassiano, com o Teatro do Bairro, já há um ano. Essa data era sagrada. Apesar dos outros convites, precisei exercer musculatura do não e me manter fiel a esse precipício aí proposto. Acho que vai ser maravilhoso.