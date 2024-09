Lucília Gago e a omnipotência divina do MP

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, foi esta quarta-feira ouvida no Parlamento.

Após meses de espera, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, deixou várias perguntas por responder na audição de menos de hora e meia desta quarta-feira, perante os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A omnipotência do Ministério Público está em análise neste Soundbite.

