O cão Floki é a nova estrela do futevolei do Brasil — e os vídeos mostram-no

Tem três anos, dá toques na bola desde os dois meses e tornou-se companheiro do dono nos jogos de futevolei na praia. Sempre que marca ponto festeja com um salto para o colo do tutor.

Floki, um border collie de três anos, é considerado pelos milhares de seguidores que tem no Instagram uma promessa canina no mundo do futevolei (modalidade jogada na praia que mistura o futebol e o voleibol).

Os vídeos mostram os melhores passes e cabeceamentos do cão nas praias por onde passa. Vive em Brasília com o dono Gustavo Rodrigues, mas vai frequentemente às praias do Rio de Janeiro e passa pelos estádios de futebol de outras cidades do Brasil. Muitos acreditavam que as imagens tinham sido alteradas até verem o cão jogar.

Gustavo Rodrigues, que é treinador desta modalidade desportiva, jura que nunca treinou o cão para jogar futevolei, mas, em entrevista à Euronews, revelou que Floki sempre gostou de bolas. Com dois meses tentou chegar com a cabeça aos balões que estavam numa festa de aniversário. Mais tarde seguiram-se uns toques na bola e umas trocas de passes com o tutor e agora é o par de Gustavo nos jogos de futevolei.

As regras da modalidade são uma mistura entre o futebol e o voleibol: tal como os futebolistas, os jogadores de futevolei só podem utilizar os pés, pernas e cabeça para tocar na bola. Mas em vez de relvado e balizas jogam na praia e com uma rede que divide os dois campos e é ligeiramente mais baixa do que a do voleibol.

Cada equipa é composta por duas pessoas (ou, no caso de Gustavo, uma pessoa e um cão) que têm que passar a bola para o lado oposto da rede. Se os adversários não tocarem na bola, a equipa que lançou a bola marca um ponto.

À Euronews, Gustavo revelou que Floki usa o focinho, faz corridas rápidas para alcançar a bola e posiciona o corpo para receber a bola. No entanto, na grande maioria das vezes prefere não a passar ao dono para ser o próprio a marcar o ponto. Sempre que marca, salta para o colo do tutor para celebrar.

“Ele faz coisas que nem mesmo alguns profissionais fazem — como posicionar-se na área. Às vezes a bola vai de um lado para o outro e ele não fica de costas para ela. Vira-se para a bola para a bater sempre de frente”, explicou Gustavo Rodrigues.

“Ninguém gosta de perder um ponto para o Floki, por isso, jogam com o máximo contra nós”, acrescentou.

Floki tem 416 mil seguidores no Instagram e mais de 653 mil no TikTok. Além do talento — e como qualquer atleta famoso — também tem conseguido contratos e parcerias com marcas de produtos para animais. Entre outras coisas, mostram as publicações do Instagram, promove uma marca de ração húmida para cães e, ossos do ofício, pode comer os sabores que quiser.