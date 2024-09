Mas qual dinheiro da TAP para se comprar a si própria, senhores? Juízo!

Já se tornou demasiado fastidioso escrever sobre a TAP. Suspiramos pelo dia em que não haja mais nada para comentar por já ser problema alheio. Porém, desta vez o assunto não é exatamente a TAP, mas a forma como se noticiou o relatório da IGF aos vários negócios da TAP. E, sobretudo, as mentiras populistas com que políticos do BE, do PCP e do PS inundaram o debate público sobre a privatização da TAP em 2015.

