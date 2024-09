O que eles devem fazer

As direcções dos dois grandes partidos, PSD e PS, bem podem dispensar os seus assessores no que se refere às posições a tomar quanto ao Orçamento do Estado. Os artigos “Uma questão de confiança”, de António Barreto (a 7/9), e “Vamos mesmo jogar à roleta russa?”, de Pedro Norton (a 10/9), indicam tudo quanto se deve fazer para evitar uma enorme crise política neste país, que seria um desastre nacional, sendo que, politicamente, estes dois partidos seriam quem mais iria perder. Ao cairmos em novas eleições, o país entraria numa situação de ingovernabilidade ainda mais complicada do que a que já existe hoje. Como se tem verificado por essa Europa, estes dois partidos veriam a sua representatividade ainda mais reduzida em favor de uma maior fragmentação partidária cada vez mais radical. Não é preciso mais, basta ver o que está a acontecer em França e o que se passou nas eleições regionais na Alemanha. Será que Portugal vai ficar condenado ao mesmo? Só um acordo razoável sobre o OE nos pode livrar desse flagelo.

António Barbosa, Porto

“Não tenham filhos, tenham cães e gatos”

Não posso deixar de felicitar vivamente a jornalista Ana Sá Lopes pelo excelente texto dado à estampa no PÚBLICO, no pretérito dia 9. Coitadinhos dos pais que estão sofrendo de uma nova maleita que é o “burnout parental”… Ao que chegámos! Indubitavelmente que, como escreve a jornalista, “o peso que os pais põem em si (…) conduziu-nos à situação de quebra de natalidade que vivemos hoje”. É certo que os baixos salários, a carestia de vida e a dificuldade em arranjar casa ou pagar o aluguer de caríssimos apartamentos desestimula e dissuade, de certa forma, quem pretenda ter filhos. No entanto, no ominoso regime do Estado Novo tudo era difícil, os pais lutavam contra todas as adversidades e, no entanto, os filhos “vinham ao mundo” e eram desejados e tratados com todo o amor, carinho e sacrifício. Cresciam, viam e sentiam as dificuldades da vida, lutavam e “faziam-se” homens. Também já existiam cães e gatos, mas não se “humanizavam” de forma ridícula como se faz hoje. (…) Hoje vivemos numa sociedade animalizada, numa sociedade zoófila nas suas mais variadas formas de zoofilia. Serão realmente as dificuldades da vida, a solidão, o niilismo e o solipsismo a causa desta forma de viver?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Intuição política: ter ou não ter

Talvez não por acaso, apareceu publicado em meio de comunicação (Executive Digest de 9/9) um artigo com o título “Quem são as vozes que aconselham Montenegro”. Ficamos a saber que o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, é a pessoa mais próxima de Montenegro e aquele que o primeiro-ministro ouve com mais atenção, para além de um núcleo duro do Governo, com Paulo Rangel à cabeça. Hoje em dia, nenhum executivo passa sem um responsável pela coordenação da informação, que, no caso do Governo, é Pedro Esteves, cujo lema, diz a revista, é “só faz sentido comunicar quando há alguma coisa para comunicar”.

Mesmo com tantos e bons conselheiros, dificilmente Montenegro conseguirá apagar do seu currículo o desastre de comunicação, para si e para o Governo que lidera, que foi a última semana. A imagem de Montenegro a cruzar o Douro, equipado a rigor e a “participar” nas buscas dos desaparecidos do acidente de helicóptero, vai ficar nos anais dos maiores erros comunicacionais que um líder pode cometer. Pior, só o silêncio ensurdecedor do Governo nos dias que se seguiram à risível fuga de Alcoentre, que deixou o país sem saber se havia de rir ou chorar. Mas, lá está, o Governo só deve falar quando tem algo para comunicar (spin doctor dixit) e, neste caso da fuga, parece que não tinha mesmo nada para dizer.

J. Sequeira, Lisboa

Tanta irresponsabilidade é de mais

Os casos sucedem-se e repetem-se ao longo dos anos neste meu querido Portugal e, na totalidade ou maioritariamente, ninguém é responsável, ninguém é demitido ou condenado. Por exemplo, e como agora se soube, a cerca eléctrica da cadeia de Vale de Judeus estava desligada há muito tempo porque deitava a luz abaixo. Ninguém é responsável? Brincamos ou quê? Chega de brincadeira. Chega de incompetência. Chega de irresponsabilidade. Tanto temos de muito bom como de incompetência total. Este estado de coisas tem muitos e muitos anos porque nós detestamos prevenir e resolver o que é necessário, a não ser que a tal nos obriguem. Demasiado triste, mas é a realidade.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora