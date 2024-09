Divergências, rumores e muita tensão. O resumo do primeiro debate entre Trump e Harris

No primeiro debate entre Trump e Harris, antes das presidenciais norte-americanas de 5 de Novembro, os dois candidatos vincaram divergências em torno da economia, aborto, imigração, política externa e o caos pós-eleitoral de 2020.

Sobre o abroto, Trump acusou os democratas de permitirem "execuções" de bebés após o parto nos estados que governam, sendo objecto de um dos primeiros momentos de verificação de factos por parte dos moderadores. “Não há nenhum estado neste país onde seja legal matar um bebé depois de nascer”, anotoua jornalista Linsay Davis. Harris apontou os riscos de quadros legais restritivos ao nível dos estados, referindo casos de mulheres "a sangrar em parques de estacionamentos", vendo recusada assistência médica após abortos espontâneos devido ao alegado receio de médicos e enfermeiros de consequências legais.

Em Filadélfia, o candidato republicano voltou a relacionar a imigração ilegal com os desafios económicos da classe média norte-americana e com uma suposta subida da criminalidade no país. Trump referiu, ainda, um boato de que imigrantes ilegais do Haiti estarão a roubar cães e gatos de estimação na cidade de Springfield, no Ohio, para depois se alimentarem dos animais. Um dos moderadores do debate afirmou que a ABC News tinha já falado com o autarca da cidade e que este não tinha qualquer informação credível que corroborasse o rumor.

Na política internacional, a guerras na Ucrânia e em Gaza dividiram os dois candidatos. Trump reafirmou que, consigo novamente na Casa Branca, os EUA dialogarão com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Quanto a Israel e Gaza, Harris repetiu o que tem dito: que os EUA mantêm os seus compromissos históricos perante o Estado hebraico, mas que a Administração Biden continua a trabalhar em vista a um cessar-fogo e a um acordo de libertação de reféns.

