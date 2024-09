Trump clama vitória e não afasta segundo debate com Harris

Em duas intervenções no canal Fox News, entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta-feira, Donald Trump afirmou que foi ele o vencedor do primeiro debate presidencial com a sua adversária do Partido Democrata, Kamala Harris, apesar de a generalidade dos media — e de alguns dos seus apoiantes — ter atribuído a vitória a Harris.

"Eu acho que foi muito bom. Foram três contra um, mas eu já estava à espera disso", disse Trump no programa do apresentador da Fox News Sean Hannity, repetindo uma narrativa que surgiu entre os seus apoiantes logo após o final do debate — a de que os dois moderadores do canal ABC, David Muir e Linsey Davis, foram parciais e beneficiaram a candidata do Partido Democrata.

Segundo Trump, os moderadores foram "desonestos" por o terem sujeitado a uma verificação dos factos em tempo real, não tendo feito o mesmo, na sua opinião, em relação a Harris. Nesse sentido, o ex-Presidente dos EUA chegou mesmo a defender o encerramento da ABC, uma das principais estações de televisão do país, fundada em 1948.

"A ABC sofre um grande golpe. Trata-se de uma empresa de notícias que tem de ter licença para tal. Deviam perder essa licença, depois de terem feito o que fizeram", disse Trump, nesta quarta-feira, num outro programa da Fox News, o Fox & Friends.

Na mesma intervenção, o ex-Presidente dos EUA deixou em aberto a hipótese de um segundo debate frente a Harris antes da próxima eleição presidencial, marcada para 5 de Novembro. No entanto, esse debate só poderá ter lugar "numa estação honesta", disse Trump, sem especificar. Sabe-se que a Fox News endereçou convites aos dois convidados para um segundo debate, a realizar em Outubro.

Questionado por Hannity sobre se aceitaria debater novamente com Harris — um desafio lançado pela candidata do Partido Democrata após o debate de terça-feira —, Trump não fechou totalmente a porta, mas fez questão de afirmar que só "um derrotado" propõe a repetição de um combate.

"Não sei, tenho de pensar nisso. Mas como ganhei o debate, acho que não devo aceitar", disse Trump, antes de dizer que talvez aceite o desafio, se o segundo debate for organizado por uma estação "honesta".

Segundo uma análise publicada no site da ABC após o debate, o ex-Presidente dos EUA teve dez declarações falsas — incluindo a acusação de que o candidato a vice-presidente dos EUA pelo Partido Democrata, Tim Walz, teria defendido a prática do aborto no último mês de gravidez. No caso da candidata do Partido Democrata, foram contabilizadas três declarações falsas.