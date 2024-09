Novo primeiro-ministro francês diz que anunciará governo “na próxima semana”

O primeiro-ministro francês Michel Barnier, nomeado por Emmanuel Macron no início do mês, afirmou esta quarta-feira que a composição do próximo Governo francês será divulgada na próxima semana.

Michel Barnier falou aos media durante uma visita à rentrée parlamentar do Horizontes, partido da coligação macronista, anteriormente conhecida como "maioria presidencial".

"Na próxima semana, teremos um governo", anunciou Barnier, acrescentando que queria "escolher metódica e seriamente" os membros do novo executivo.

O novo primeiro-ministro afirmou que iria ouvir "toda a gente" e que já se tinha encontrado com a maior parte dos presidentes dos grupos parlamentares e que iria continuar a visitar deputados e senadores, afirmando que, "de certeza", membros do Horizontes fariam parte do novo governo.

A composição do governo de Michel Barnier, nomeado depois de um longo período de 51 dias após a demissão do antecessor Gabriel Attal, é ainda uma dúvida face a que forças irão encontrar representação, tendo o próprio afirmado que queria ter "homens e mulheres com competências" de centro, da direita e, também, "gente de esquerda", no seu Governo.

Nos partidos de esquerda, mantém-se a intransigência na rejeição ao governo de Barnier, um militante do partido de centro-direita Os Republicanos escolhido por Macron apesar da vitória da coligação de esquerda Nova Frente Popular nas eleições legislativas de Junho.

Uma fonte próxima de Olivier Faure, secretário-geral do Partido Socialista (PS) francês, contactada pela FranceInfo, afirma que "Michel Barnier só vai conseguir recrutar pessoas antiquadas e de segunda categoria à esquerda".

Karim Bouamrane, membro do PS e presidente da Câmara da cidade de Saint-Ouen, nos arredores de Paris, afirmou à FranceInfo que foi convidado para fazer parte do Governo mas recusou por considerar "um embaraço" juntar-se a este executivo, por considerar que Barnier é "um primeiro-ministro de direita, validado e apoiado pela União Nacional", acrescentou o autarca, que chegou a ser apontado como uma possível escolha de Macron para liderar o governo.