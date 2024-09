O que fica do debate entre Donald Trump e Kamala Harris?

Neste P24, ouvimos Pedro Guerreiro, jornalista do PÚBLICO nos Estados Unidos.

O debate que decorreu esta madrugada entre Kamala Harris e Donald Trump era apontado como decisivo: o primeiro grande teste à candidata democrata, depois de Joe Biden ter abandonado a corrida.

Trump começou contido, mas acabou por voltar ao ataque e regressou ao registo polémico a que nos habituou. Depois de durante a campanha ter assumido a derrota na eleição de 2020, voltou atrás e disse que estava a ser sarcástico. Harris manteve sempre a estratégia inicial de apontar os truques populistas do adversário.

A pouco mais de um mês e meio das eleições de 5 de Novembro, os candidatos estão em empate técnico nas sondagens - a última sondagem do New York Times coloca-os a apenas um ponto percentual de diferença, com Trump à frente.

Que impacto pode, então, ter este debate na parte final da corrida à Casa Branca?

Neste episódio, ouvimos Pedro Guerreiro, jornalista do PÚBLICO nos Estados Unidos que acompanhou o debate nas últimas horas.

