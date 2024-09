Porto: pedra cai sobre comboio no túnel de S. Bento. Circulação está condicionada

Circulação na linha entre S. Bento e Campanhã está condicionada após a queda de uma pedra sobre um comboio no Túnel D. Carlos I. Só uma das via está aberta ao trânsito. Passageiros já foram retirados.

A circulação de comboios está condicionada no troço da ferrovia entre as estações de São Bento e Campanhã, no Porto, anunciou na manhã desta quarta-feira a Infra-estruturas de Portugal (IP). Na origem deste condicionamento está a queda de uma pedra do revestimento do túnel de São Bento sobre um comboio, especificou a mesma fonte, sem adiantar quando é que a circulação ferroviária será retomada.​

"As equipas da IP já estão no local a avaliar a situação", assegurou a empresa através das redes sociais, afirmando que, "a circulação está a proceder-se nos dois sentidos pela via descendente", que não foi atingida.

O acidente aconteceu no Túnel D. Carlos I, que une a estação de São Bento às Fontainhas e que atravessa rocha granítica. Depois disso, a linha continua a céu-aberto em direcção a Campanhã. A Infra-estruturas de Portugal especificou que a queda da pedra está relacionada com "trabalhos de terceiros" nas proximidades do túnel. Tanto o comboio como os tripulantes que viajavam no seu interior já foram retirados, sem registo de feridos entre os passageiros.