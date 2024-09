Incêndio lavra numa região de mato na Amora, Seixal

Uma zona de mato na Amora, no distrito de Setúbal, está a ser afectada por um incêndio. Há vários meios de combate no local.

Um incêndio deflagrou em Vale de Tanques, em Amora, freguesia do distrito de Setúbal, ao início da tarde desta quarta-feira. O fogo decorre numa zona de mato e está a ser combatido por mais de uma centena de operacionais, apoiados, às 14h40, por 39 meios terrestres e nove meios aéreos. A equipa de combate ao incêndio continua a ser reforçada.

O primeiro alerta foi dado às 13h04, pouco mais de dez minutos após o início do fogo, segundo o site Fogos.pt. Este continua em progressão e assume grandes dimensões, sendo acompanhado de uma densa nuvem de fumo visível a vários quilómetros de distância.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Península de Setúbal, em declarações à agência Lusa, "há habitações e uma bomba de gasolina" nas proximidades do incêndio, não havendo, porém, "conhecimento de que estejam em perigo". Existem já "estradas cortadas para as zonas residenciais de Belverde e Aroeira", segundo a SIC Notícias.

O fogo na zona de mato decorre num dia em que tinha sido declarado perigo elevado de incêndio para aquela zona, acompanhado de alertas de perigo máximo noutras zonas do país.