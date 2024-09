Identificado suspeito de atropelamento mortal na zona de Alvalade

A PSP identificou um condutor suspeito de ter atropelado mortalmente um jovem de 21 anos na Avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa, e de ter fugido, na noite de domingo, noticiou o Jornal de Notícias e confirmou o PÚBLICO através de fonte oficial da PSP. A viatura foi apreendida na zona de Marvila e o suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

“Na Praça Eduardo Mondlane, em Lisboa, a PSP detectou uma viatura de táxi estacionada apresentando bastantes danos na frente e pára-brisas, podendo os mesmos estarem relacionados com o atropelamento mortal com fuga”, refere a mesma fonte da PSP, informando que o veículo foi levado para inspecção e o suspeito transportado para a esquadra. Também se adianta que, após várias diligências e se apurar a identidade do condutor, “o mesmo acabou por confirmar a autoria do atropelamento”.

O atropelamento ocorreu por volta das 22h e o jovem, que era natural de São Torcato (Guimarães), foi transportado ainda com vida para o Hospital de São José, em Lisboa, onde viria a morrer. Testemunhas no local relataram que o acidente aconteceu na passadeira.

Na mesma zona, há cerca de duas semanas tinha morrido um homem de 40 anos atropelado na Avenida das Forças Armadas. Os moradores têm vindo a alertar para a falta de segurança rodoviária e pedonal nesta parte da cidade e, nesse sentido, em Novembro, foi lançada a petição “Entrecampos Com Mais Segurança Rodoviária e Pedonal”. Entre as várias medidas sugeridas na petição, que foi criada por Pedro Franco, morador no cruzamento da Avenida das Forças Armadas com a Avenida 5 de Outubro, estão: a instalação de radares; a instalação de lombas ou passeios contínuos para moderar a velocidade dos automóveis, o que foi feito em zonas próximas; ou o aumento da zona pedonal.