Festival Les Siestes anima noites no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova em Coimbra

As actuações acontecem entre as 18h00 e as 22h00 e, na sexta-feira e no sábado, a programação continua até à 01h00.

Hidden Horse, B4MBA, Bitter Babe e Xexa são alguns dos artistas que marcam presença no festival Les Siestes, que decorre de sexta-feira a domingo, no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra. A 5ª edição do festival de música experimental, que é de entrada gratuita, conta também com actuações de Talpah & Deepho, Assyouti, Radio Hito, Carolf e Naemi, revelou a Casa das Artes Bissaya Barreto, organizadora, em nota enviada à agência Lusa.

Na sexta-feira, o festival começa com Hidden Horse, trio psicadelista fortemente influenciado pelo pós-industrial e krautrock, seguido de B4MBA, produtor e vocalista de origem senegalesa e hispânica, que apresenta o seu dancehall industrial. O primeiro dia do festival encerra com Bitter Babe, "DJ" e produtora da Colômbia, que colabora frequentemente com a TraTraTrax, editora de música de dança.

O regresso de Xexa a Coimbra, com o seu imersivo live afrofuturista, os italianos Talpah & Deepho, que exploram o "deconstructed club", "trap" e "harsh noise", e Assyouti, artista que transpõe a cacofonia e o caos da sua cidade natal, o Cairo, para as suas produções e DJ sets, compõem a programação de sábado. O evento encerra no domingo, com a voz, os poemas e as progressões de piano de Radio Hito, a DJ lisboeta Carolf, e um concerto intimista de Naemi.

As actuações acontecem entre as 18h00 e as 22h00 e, na sexta-feira e no sábado, a programação continua até à 01h00, com os DJ's Nick Craddock e Rita Maomenos. Criado em Toulouse, França, em 2002, o festival Les Siestes, com uma programação "comprometida com o futuro da música", que acontece em várias partes do mundo, estreou-se em Portugal em 2018. A edição portuguesa, organizada pela Casa das Artes Bissaya Barreto, tem acontecido no Jardim da Casa e, em 2023, no Salão Brazil.