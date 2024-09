Concurso público da Feira para execução do projecto do túnel da Cruz já pode avançar

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira aprovou por unanimidade o lançamento do concurso público para execução do projecto que permitirá criar um túnel rodoviário da zona da Cruz, aliviando o trânsito nessa zona problemática do concelho.

Segundo realça a referida autarquia do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto, que aprovou o procedimento em reunião na segunda-feira, os interessados só podem candidatar-se após a abertura do procedimento em Diário da República, mas está assim dado "o primeiro passo para a concretização de uma obra há muito ansiada pelos feirenses", devido ao seu "forte impacto na melhoria da circulação rodoviária dos utilizadores da EN 223 e do trânsito local".

A zona em questão é a da envolvente ao nó da A1 na Feira, na confluência entre a saída da auto-estrada e os acessos à zona industrial do Roligo, à Avenida Sá Carneiro (que é a principal artéria comercial da cidade) e a áreas residenciais a que em determinados horários não é possível aceder sem primeiro passar por filas extensas, de velocidades na ordem dos 20 quilómetros por hora.

Uma vez que a obra prevê um canal subterrâneo para maior fluidez do trânsito dirigido a São João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Arouca, e reserva a superfície apenas para trânsito local e espaços verdes, o que unirá as áreas habitacionais actualmente separadas pela EN223, o presidente da câmara, Amadeu Albergaria, acredita que a empreitada terá grande influência "na qualidade de vida de todos os que fruem da cidade de Santa Maria da Feira". "Assumi perante esta câmara municipal que o Túnel da Cruz era prioritário para Santa Maria da Feira e para os feirenses, colocando-o à frente de outros projectos", afirma Amadeu Albergaria.

A obra tem o aval da empresa pública Infra-estruturas de Portugal, que já aprovou o respectivo estudo prévio, e conta também com o apoio do Ministério das Infra-estruturas e Habitação, com o qual Amadeu Albergaria reuniu para o efeito logo após a sua tomada de posse em Março.

"Todo o procedimento será articulado com a Infra-estruturas de Portugal, consoante definido no acordo de colaboração, mas os custos associados à execução deste projecto são assegurados pela câmara municipal e, de acordo com o caderno de encargos do concurso público, têm um valor-base de 580.000 euros (acrescidos de 6% de IVA)", revela a autarquia.

Além de túnel e arranjo de superfície, com a criação de "uma grande praça" entre o chamado bairro dos Passionistas e os prédios da Avenida Sá Carneiro, a intervenção também prevê a duplicação do nó da A1, novos acessos ao Hospital São Sebastião, a criação de um nó no actual túnel de Picalhos e, na mesma zona, a construção da futura Avenida da Europa. Se todos os prazos do concurso decorrerem dentro da normalidade, a câmara espera poder anunciar a empresa projectista dentro de "quatro a seis meses".