Câmara de Lisboa pretende criar 624 novas camas para estudantes

A Câmara de Lisboa aprovou, em reunião camarária, dois pedidos de iniciativa municipal “para desenvolvimento de projectos de residências de estudantes em dois terrenos de propriedade municipal situados na freguesia de Marvila”, pode ler-se numa nota de imprensa. Segundo estes projectos, irá haver 624 novas camas para estudantes em Lisboa.

Destas centenas de camas, 370 deverão ser numa residência, ainda por construir, na Avenida do Santo Condestável, em Marvila, enquanto as restantes 254 ficarão na Rua Ferreira Dias/Avenida República da Bulgária, numa residência igualmente a construir.

Segundo a nota de imprensa, existem “50 mil estudantes deslocados” em Lisboa, representando 40% do total de universitários nesta cidade. Citado nesta nota, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, considera uma “injustiça” a ideia de “um estudante com mérito para entrar no Ensino Superior não o frequentar porque não tem condições para vir viver para Lisboa”.

Reconhecendo os problemas existentes na habitação na cidade de Lisboa, que afectam, igualmente, os estudantes, a Câmara de Lisboa afirma-se empenhada em trabalhar para melhorar as condições de acesso à residência na capital. Nesse sentido, recorda projectos anteriores, como a inauguração da Residência Manuel da Maia, na Alameda, ou a cedência de um terreno à Junta de Freguesia de Benfica, com vista à construção de uma residência para estudantes.

De acordo com esta nota, já foram licenciadas 3539 camas desde o início da entrada em funções deste executivo, com projectos variados que mostram que esta questão é “prioritária”.

