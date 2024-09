Selena Gomez junta-se ao clube dos multimilionários graças à Rare Beauty

Selena Gomez acaba de entrar em beleza no clube dos multimilionários. A actriz, cantora e empresária foi adicionada à lista da Bloomberg na semana passada, depois de o seu património ter ultrapassado os mil milhões de dólares. A maior parte da fortuna provém da marca de cosmética Rare Beauty, responsável por 80% dos 1,3 mil milhões de dólares (1,18 mil milhões de euros).

A jovem, que se tornou conhecida no Disney Channel com Os Feiticeiros de Waverly Place, já tinha lugar entre os famosos do planeta — tem 424 milhões de seguidores no Instagram, o que faz de si a mulher mais seguida no mundo —, mas agora também está entre os mais ricos graças à marca fundada em 2020. Gomez é a accionista maioritária da Rare Beauty, que se notabilizou pelos produtos acessíveis e pela ampla gama de maquilhagem.

“Selena Gomez não é apenas uma estrela pop, é uma empresária multitalentosa com várias fontes de rendimento, que contribuem para seu impressionante património liquido”, confirmou Stacy Jones, presidente da Hollywood Branded, que representa a actriz, à Bloomberg.

Ao entrar na lista dos multimilionários, aos 32 anos, Selena Gomez é uma das mulheres mais jovens a conquistar esse feito, além de Taylor Swift, uma das suas melhores amigas, que também se tornou multimilionária em 2023 graças ao sucesso da digressão The Eras Tour.

Mas a diversidade do portefólio de Selena Gomez parece ser o segredo do seu sucesso, num esbater de fronteiras entre o cinema, a música, a televisão e os negócios. Logo após o lançamento da marca de maquilhagem, a actriz mostrava-se nos bastidores das filmagens a maquilhar-se — hábito que ainda mantém através do TikTok. “Esforcei-me para criar um produto que fosse além de colocar o meu nome em algo. Queria que os produtos fossem bons e também que a mensagem fosse de que maquilhagem deve ser divertida”, defende.

Parte do lucro vem, ainda, de conteúdos publicitários para marcas. Em 2017, foi o rosto da Puma, num acordo que lhe rendeu 30 milhões de dólares (27 milhões de euros). No ano anterior, tinha assinado com a Coach e com a Louis Vuitton por dez milhões de dólares (cerca de nove milhões de euros) cada.

Actualmente, Gomez tem-se focado particularmente na marca própria, a par da música e da representação. Todavia, o catálogo musical, que conta com êxitos como Love on e Lose you to love me, representa menos de 2% da riqueza, até porque, desde de 2016, não voltou a fazer qualquer digressão, justificando a decisão com os problemas de saúde física e mental — a actriz fala abertamente sobre o lúpus e o diagnóstico de doença bipolar.

É no streaming que tem feito mais sucesso com Homicídios ao Domicílio, ao lado de Steve Martin e Martin Short, com a qual leva para casa mais de seis milhões de dólares por temporada. Aliás, está nomeada para melhor actriz de comédia nos Emmys, que acontecem já no próximo domingo, 15 de Setembro.