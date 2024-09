Próxima edição da ModaLisboa é “singular”, mas vai multiplicar-se pela cidade

A 63.ª edição do evento acontece de 10 a 13 de Outubro, com os desfiles principais a terem lugar no Pátio da Galé. A programação estende-se, ainda, ao Mude ou à Sociedade Nacional de Belas Artes.

A ModaLisboa regressa, de 10 a 13 de Outubro, não só ao já habitual Pátio da Galé, mas também a novos espaços da cidade, como o recém-inaugurado Mude, que será palco de alguns desfiles. O evento de moda da capital acaba de anunciar a 63.ª edição sob o tema Singular, que espelha a “evolução do contexto da indústria de moda e da sociedade que a define”, detalham em comunicado, divulgado nesta quarta-feira.

O destaque da próxima edição é precisamente a diversidade de espaços que pretende reflectir a “pluralidade” dos criadores e dos criativos que “constroem a semana de moda”. No vídeo de promoção do evento, idealizado pela agência Havas e produzido pela Casper Films, os modelos a usarem roupas dos criadores nacionais percorrem alguns desses edifícios. “ModaLisboa Singular é uma celebração da relação entre a capital e a semana de moda, produto de uma cidade efervescente, transformada e transformadora, brilhante e intercultural”, declaram.

Em antecipação ao expectável calendário de desfiles, a 2 de Outubro, vai abrir a loja de moda nacional no novo hotel Locke de Santa Joana. O espaço temporário funciona até 13 de Outubro e quer “incentivar o contacto directo entre os criativos e os vários públicos”.

Para o dia de abertura do evento, 10 de Outubro, o programa mantém-se o habitual, com o regresso da exposição Workstation New Media, que mostra a ligação das novas linguagens das artes visuais e da tecnologia com a moda na Sociedade Nacional de Belas Artes, perto da Avenida da Liberdade. As tradicionais Fast Talks, as conversas que abrem a reflexão sobre a moda, serão no Museu do Design. Desta vez, o foco estará “na transversalidade da tecnologia na prática de moda, bem como no papel das indústrias criativas na regeneração da cidade”.

A 11 de Outubro, o museu recebe, ainda, a nova edição do Sangue Novo, o concurso da ModaLisboa que apoia o lançamento de jovens talentos na moda desde 1996. São dez novos concorrentes, que apresentam as colecções na esperança de serem um dos cinco finalistas da edição que culminará em Março do próximo ano.

Na Sala do Risco do Pátio da Galé, onde tiveram lugar também as últimas duas edições da ModaLisboa em 2023, acontecem os restantes desfiles das colecções de Primavera/Verão 2025 de nomes como Béhen, Carlos Gil, Dino Alves, Gonçalo Peixoto, Lidija Kolovrat, Luís Carvalho, Luís Buchinho, Nuno Baltazar ou Ricardo Andrez. Não foi ainda detalhado o calendário completo, que a organização promete divulgar nas próximas semanas.

Esta aposta do certame em mostrar novos espaços da cidade faz parte da missão do evento que é co-organizado pela Câmara Municipal de Lisboa. A cada edição, a autarquia contribui com cerca de 325 mil euros, adiantava ao PÚBLICO a presidente da associação ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, em Março deste ano, falando da vontade de “baixar o valor de financiamento público para acrescentar o dos patrocínios e parceiros”.

Mais a norte, o Portugal Fashion (PF) continua com a actividade suspensa, depois de ter cancelado repentinamente a edição anual prevista para Julho deste ano por falta de financiamento. Os dois eventos nacionais de moda de autor distinguem-se pela componente de internacionalização que sempre fez parte da semana de moda do Porto, financiada por fundos europeus desde a sua fundação em 1995. Entre os nomes sonantes do PF estão Alexandra Moura, Miguel Vieira ou Susana Bettencourt.