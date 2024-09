“Dono de gatos”, vice de Kamala agradece apoio de Taylor Swift

Mais de seis milhões de utilizadores gostaram da publicação onde Taylor Swift declara apoio a Kamala Harris e no X o tema é tendência com as reacções a multiplicarem-se a cada minuto. Mas uma das reacções mais esperadas era a de Tim Walz que respondeu a Swift pouco depois do final do debate entre Harris e Trump, confessando-se grato à cantora, especialmente enquanto “companheiro dono de gatos”.

O candidato democrata à vice-presidência reagiu logo após o debate enquanto falava para a estação de televisão MSNBC. “Foi eloquente e claro e é esse o tipo de coragem de que precisamos na América para nos erguermos”, elogiou Walz depois de ouvir o comunicado de Taylor Swift.

E continuou com um esclarecimento sobre o motivo por que é necessária coragem: “Vimo-lo nos republicanos que estiveram na convenção nacional dos democratas. Vimo-lo nas mulheres que gostariam de manter a sua vida pessoal privada, mas que são obrigadas a ir para a rua porque quase morreram por não conseguirem obter serviços de aborto durante uma gravidez. E agora temos alguém como a Taylor Swift a deixar isso bem claro.”

Tim Walz on Taylor Swift endorsement: I'm grateful to Taylor Swift and I say that as a cat owner. That was eloquent and clear and that's the type of courage we need in America

Depois, apelou ao voto por parte dos swifties. Os fãs da cantora já estavam mobilizados ainda antes de Swift anunciar o seu apoiou com o movimento Swifties for Kamala que reuniu 142 mil dólares (cerca de 127 mil euros) em doações para apoiar Harris numa angariação de fundos online que contou com mais de 34 mil participantes.

No comunicado divulgado nesta madrugada, Taylor Swift falava directamente a Tim Walz, confessando-se “comovida e impressionada” com a escolha de Kamala para a vice-presidência. “Tem lutado há décadas pelos direitos das pessoas LGBTQ+, pela FIV [fertilização in vitro], e pelo direito de uma mulher sobre o seu próprio corpo”, declarava a cantora.

Mas é sobre os swifties, de que falava Tim Walz, que se têm centrado as reacções nas redes sociais nas últimas horas. “A Taylor Swift apoiou a Kamala Harris? Acabou-se. Os swifties não brincam”, escreveu o jogador de futebol americano Robert Griffin no X. Outros utilizadores já partilham memes, como um que Taylor Swift surge junto a uma casa a arder, numa alusão à campanha de Donald Trump depois do debate desta terça-feira.

“Estamos incrivelmente gratos por ela ter dado a mão a esta campanha. Obviamente, é incrivelmente influente. Milhões de seguidores nas redes sociais. E o que eu também acho que ela representa é a crescente diversidade da coligação Harris-Walz”, reagiu Michael Tyler, porta-voz da campanha de Kamala Harris.

Já David Bossie, um dos gestores da campanha de Trump, garante que “não se importa” com a declaração de Taylor Swift, que não terá impacto nas eleições de 5 de Novembro. “O povo americano é muito inteligente e é certamente interessante que as celebridades apoiem uma pessoa ou outra, mas isso não tem impacto nos votos das pessoas. Veremos se esta será a primeira vez na história americana que isso acontece.”

Certo é que estão várias celebridades entre os “gostos” da publicação de Swift, incluindo actrizes como Blake Lively, Mindy Kaling, Lupita Nyong’o, Jennifer Aniston, Selena Gomez ou Jennifer Garner. Taylor Swift tem 283 milhões de seguidores no Instagram e partilhou ainda um link directo para o site de registo de voto, apelando aos mais jovens para que se inscrevam, caso contrário, não poderão votar.

“With love and hope,



Taylor Swift,

"With love and hope,

Taylor Swift,

Childless Cat Lady"

Todavia, nem todas as celebridades parecem agradadas com o apoio de Swift a Harris. Sem surpresa, Elon Musk foi um dos primeiros a manifestar o seu desagrado. “Muito bem, Taylor... Ganhaste... Dar-te-ei um filho e protegerei os teus gatos com a minha vida”, escreveu no X, fazendo alusão à polémica das “senhoras dos gatos sem filhos”, frase proferida pelo candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance, que ridicularizou as mulheres que não têm filhos.

O controverso influencer britânico Andrew Tate, conhecido pelas opiniões misóginas e à espera de julgamento por tráfico humano, violação e exploração sexual, também reagiu na mesma linha de Elon Musk. “Bem, é oficial. A Taylor Swift está a apoiar a Kamala, por isso acho que vou votar no Trump.”

A influência de Taylor Swift na política não é novidade. Em 2018, quando a cantora apoiou dois candidatos democratas para o Congresso, o site vote.org recebeu mais de 65 mil novos registos em 24 horas. No ano passado, voltou a partilhar o mesmo apelo ao registo para o voto e a página na hora seguinte aumentou mais de 1000% os acessos.

Em Maio deste ano, a Newsweek levou a cabo uma sondagem em que um terço dos eleitores com menos de 25 anos afirmava que tinha maior probabilidade de votar no candidato que Taylor Swift apoiasse. De acordo com o Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement, a 5 de Novembro serão mais de 40 milhões de jovens votantes entre os 18 e os 27 anos.