Dave Grohl dos Foo Fighters admite que acaba de ser pai de uma filha “fora do casamento”

O vocalista dos Foo Fighters, Dave Grohl, acaba de anunciar que é pai de uma bebé nascida “fora do casamento”. A notícia foi dada, nesta terça-feira, através do Instagram do músico, que promete vir a ser “um pai amoroso e dedicado” para a nova filha, pedindo privacidade nesta fase delicada para a família.

Grohl já tem três filhas com a mulher, Jordyn Blum, com que se casou em 2003: Violet Maye, de 18 anos, Harper Willow, de 15, e Ophelia Saint, de 10. “Amo a minha mulher e as minhas filhas e estou a fazer tudo o que posso para reconquistar a confiança delas e merecer o seu perdão”, escreveu o cantor no mesmo comunicado.

A publicação no Instagram não permite quaisquer comentários e termina com um pedido: “Estamos gratos pela vossa consideração para com todas as crianças envolvidas, à medida que avançamos juntos.”

Desconhece-se quem é a mãe da bebé ou quando nasceu a menina. Questionado pela imprensa norte-americana, o porta-voz de Dave Grohl recusou-se a prestar mais declarações sobre o tema.

O casamento com Jordyn Blum é a segunda união de Dave Grohl, de 55 anos, que foi casado com a fotógrafa Jennifer Youngblood entre 1994 e 1997. No passado, recorda a The Hollywood Reporter, o artista admitiu que o motivo do divórcio terá sido precisamente infidelidade.

Contudo, nos últimos anos, apesar de manter uma postura discreta relativamente à vida privada, o cantor tem falado sobre a importância de estar presente na família. “Costumava fazer digressões nove meses por ano. Agora não gosto de estar longe dos meus filhos por mais de 12 dias. Mudou tudo o que eu faço. Quando se tem filhos, vê-se a vida com outros olhos. Sentimos o amor mais profundamente e talvez sejamos um pouco mais compassivos”, declarava em 2009 numa entrevista à revista Time.

No ano passado, o cantor foi acompanhado da mulher e das três filhas aos Grammys, onde posaram para os fotógrafos, numa rara aparição pública em família. Em Julho deste ano, antes de rebentar o escândalo de infidelidade, Grohl e Jordyn Blum estiveram juntos assistir ao torneio de ténis de Wimbledon em Londres no camarote VIP ao lado de David Beckham.

Grohl estreou-se na música em 1990 como baterista dos Nirvana e ficou na banda até 1994, ano em que o vocalista Kurt Cobain morreu. Foi então que formou os Foo Fighters, conhecidos por êxitos como My hero (que recentemente proibiram Donald Trump de usar na campanha presidencial) ou Everlong. O grupo esteve suspenso durante algum tempo depois da morte do baterista Taylor Hawkins, em Março de 2022, mas regressou ao activo em 2023 com o álbum But Here We Are.