Na Serra da Estrela, o Vila Galé torna-se amigo das bicicletas

São simples alterações, a evolução de alguns serviços e a introdução de novas valências que fazem do Vila Galé Serra da Estrela, em Manteigas, um hotel bike friendly. A pensar nos cicloturistas, atletas e fãs do ciclismo, esta unidade foi certificada pela rede Bikotel, disponibilizando novas valências quanto a equipamentos e serviços específicos como estacionamento seguro interior e exterior para guardar os veículos, espaço para lavagem, lavandaria preparada para tratar equipamento dos ciclistas, pequena oficina com kit de ferramentas para reparações rápidas, oferta gastronómica adaptada às necessidades nutricionais dos praticantes do desporto e propostas de spa com massagens apropriadas.

Foto A unidade promoveu pequenas alterações DR

Em parceria com entidades locais, é ainda possível ter acesso a transfers para ciclistas, oficinas associadas para reparações mais complexas, serviços médicos, guia de percursos ou aluguer de bicicletas.

Com uma excelente localização para explorar percursos de trecking e hiking, participar em passeios todo-terreno, ou de BTT, para percorrer os percursos pedestres pré-definidos ou para desfrutar das paisagens do Vale Glaciário do Zêzere, o Vila Galé Serra da Estrela estabeleceu também uma parceria com o Estrela Geopark, que proporciona duas actividades semanais em datas pré-agendadas — uma delas é a Caminhada Interpretativa, liderada por guias do Estrela Geopark.

Foto O hotel já é bike friendly DR

A unidade está ainda a reforçar a sua oferta de actividades de turismo de natureza e para famílias. Exemplo disso é a iniciativa Estrela Educa, pensada para o público infantil que promove a importância do respeito pelo meio ambiente.