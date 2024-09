A pizzaria portuguesa no top 100 mundial: Forno d’Oro de Lisboa volta às bocas do mundo

Pelo tercero ano consecutivo só há uma pizzaria portuguesa entre as cem melhores do mundo para o reconhecido Top Pizza. O chef nepalês Tanka Sapkota parece mesmo ter um toque de Midas para as pizzas.

O "guia para as melhores pizzarias do mundo", o 50 Top Pizza, já divulgou a sua lista de 2024. E pelo terceiro ano consecutivo lá está Portugal, pelas mãos do chef Tanka Sapkota, do Forno d'Oro.

O restaurante lisboeta volta a ser o único português a fazer parte dos cem mais de um dos mais prestigiados rankings a nível internacional dedicados ao prato italiano, sendo que em Maio a mesma 50 Top Pizza colocou três na lista das melhores pizzarias europeias: para além do Forno d'Oro (12.ª posição), também a algarvia Arte Bianca (33.ª) e a lisboeta Lupita (45.ª).

Desta vez, e no ano em que completa o décimo aniversário, o restaurante Forno d'Oro foi considerado o 73.º melhor do mundo na sua categoria durante uma cerimónia que teve lugar em Nápoles, Itália.

Foto O chef Tanka Sapkota Jorge Simão

Em 2024, no top 3 estão Una Pizza Napoletana (Nova Iorque, EUA), Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoles, Itália) e I Masanielli - Francesco Martucci (Caserta, Itália).

O prémio, sublinha o Forno d'Oro, reforça o seu "posicionamento internacional" e o "reconhecimento do esforço" que o chef nepalês, residente em Portugal há 28 anos, tem feito para "implementar a excelência" nos seus restaurantes — o Come Prima celebra o 25º aniversário e a Casa Nepalesa o 15º aniversário. “É um grande orgulho", comenta o chef Tanka Sapkota, que nos últimos ano se tem dedicado também à busca da trufa em Portugal e, ao que tudo indica, com bons resultados.

A lista internacional foi criada pelo LSDM (congresso dedicado à promoção da mozzarella di bufala e dos produtos de origem italiana), que escolhe as cem melhores pizzarias do mundo.

Foto O restaurante premiado Jorge Simão

O chef Tanka Sapkota abriu em 2014 este restaurante especializado em pizza napolitana. A massa, destacam, é feita com fermento de massa-mãe, que permanece a fermentar por cerca de 36 horas antes de ir para o forno a lenha, por sinal revestido com folhas de ouro – daí o Forno D’Oro —, a uma temperatura de 450ºC. Outro detalhe é a estrutura do forno, que veio directamente de Nápoles e foi montada peça por peça, num total de nove toneladas, com o interior feito de pedra vulcânica.