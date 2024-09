Tudo a postos para Open de Portugal em Royal Óbidos

Prova do Challenge Tour com €270.000 em prémios tem 15 portugueses entre 156 jogadores iniciais

O 62.º Open de Portugal tem hoje o seu tiro de partida no Royal Óbidos Spa & Golf Resort, com a realização do Pro-Am que antecede, a partir de quinta-feira e até domingo, aquela que é a 23.º prova da época no Challenge Tour, a segunda divisão do golfe profissional europeu e o circuito-satélite do DP World Tour (primeira divisão).

Em jogo estão 270.000 em prémios e 156 concorrentes, dos quais 15 portugueses. Os únicos jogadores nacionais com entrada directa foram Pedro Figueiredo, Tomás Melo Gouveia e Ricardo Santos. Naturalmente, é sobre eles que recaem as maiores expectativas de um brilharete luso. Os restantes receberam wild cards.

No field constam sete dos 10 primeiros no ranking do Challenge Tour – e só não são oito porque no domingo passado o dinamarquês Rasmus Neergaard-Petersen conquistou na Alemanha o seu terceiro título da época, com isso sendo promovido automaticamente ao DP World Tour.

Entre os jogadores que competem em Óbidos, o inglês John Parry (n.º 2 no ranking) e o espanhol Joel Moscatel (5.º) são os únicos com duas vitórias na presente temporada. Agora procuram a terceira para seguirem o mesmo caminho daquele escandinavo de 25 anos. De resto, estarão em competição nove jogadores que alcançaram 11 triunfos nos 22 torneios já realizados.

A época do Challenge Tour culmina entre o final de Outubro e o início de Novembro com o Rolex Challenge Tour Grand Final na ilha de Maiorca, Espanha. Este evento, dotado com €500.000 de prize-money, é reservado aos 45 primeiros no ranking do circuito. No final do mesmo, os 20 primeiros do ranking acedem ao DP World Tour.

É por isso que este Open de Portugal assume especial importância para Tomás Melo Gouveia e Ricardo Santos, os dois portugueses que nele têm competido em 2024. Quando faltam cinco torneios até à Grand Final, o primeiro ocupa a 72.ª posição no ranking do circuito (com 20 provas jogadas) e o segundo é o 184.º (11 provas).

Pedro Figueiredo é um dos dois portugueses, a par de Ricardo Melo Gouveia, que têm o cartão de membro do DP World Tour. Gouveia está esta semana em acção no Open de Irlanda (€5,5 milhões em prémios), mas Figueiredo, sem ter conseguido entrada no mesmo, optou por uma incursão no Challenge Tour, ele que a 25 de Agosto obteve o seu primeiro top-5 na alta-roda europeia, no Danish Golf Championship.

Esta é a quinta edição consecutiva em que o Open de Portugal se realiza em Royal Óbidos, um campo que foi desenhado pelo lendário Severiano Balleteros, com muitos obstáculos de água. Os melhores portugueses desde então foram Vítor Lopes, 7.º em 2020, e Tomás Bessa, 6.º em 2022.

Um e outros estão entre os participantes deste ano, sendo que Bessa assinala o regresso à competição após uma paragem prolongada devido a lesão.

Além de a estes, os convites à disposição da Federação Portuguesa de Golfe foram atribuídos a Pedro Lencart, Pedro Almeida, Hugo Camelo Ferreira, Vasco Alves e Alexandre Abreu. E aos amadores José Miguel Franco de Sousa, Afonso Oliveira, Diogo Rocha, João Pereira e Miguel Cardoso.

