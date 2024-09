Liga Europa: FC Porto defronta Maccabi Telavive na Sérvia

O FC Porto vai defrontar o Maccabi Telavive no Estádio do Partizan, em Belgrado, na Sérvia, no jogo da oitava e última jornada da fase de Liga da Liga Europa de futebol, anunciou a UEFA nesta quarta-feira.

Devido à acção militar de Israel na Palestina, as equipas israelitas não podem jogar nos seus recintos e o Maccabi Telavive irá disputar os seus encontros como visitado na capital da Sérvia.

O Maccabi já fez três jogos como visitado esta temporada nas competições europeias, defrontando o Steaua Bucareste, na Roménia, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e depois o Panevezys e o Backa Topola, no acesso à Liga Europa, em Szombathely, ambos na Hungria, em Szombathely.

O encontro com o Maccabi Telavive será o último do FC Porto na fase de grupos da Liga Europa, a 30 de Janeiro de 2025, já depois de ter defrontado Bodo/Glimt (25 de Setembro), Manchester United (3 de Outubro), Hoffenheim (24 de Outubro), Lazio (7 de Novembro), Anderlecht (28 de Novembro), Midtjylland (12 de Dezembro) e Olympiacos (23 de Janeiro).