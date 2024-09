Atleta australiano suspenso um ano por tentar comprar cocaína nos Jogos Olímpicos

O jogador australiano de hóquei em campo Tom Craig conheceu, esta quarta-feira, 11 de Setembro, as consequências de uma tentativa de comprar cocaína durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, avança o The Guardian. O atleta enfrenta uma possível suspensão de 12 meses.

Segundo a Hockey Australia, a entidade que rege a modalidade no país, Craig enfrenta seis meses de banimento efectivo. Os restantes seis meses serão suspensos mediante o cumprimento dos requisitos e comportamento do atleta, que também terá de completar determinados treinos e formações educativas como medida correctiva.

Apesar do sucedido, o atleta mantém-se elegível para as escolhas da selecção nacional australiana de 2025. É expectável que a lista seja divulgada no final deste ano.

O caso remonta a 6 de Agosto, no decorrer dos Jogos Olímpicos de Paris. O Ministério Público francês terá informado o The Guardian da detenção de dois homens, no nono bairro parisiense, devido a uma transacção de cocaína. Nesse momento, o MP informou o órgão de comunicação que o comprador seria um membro da selecção nacional de hóquei australiana.

Craig passou a noite na esquadra policial do bairro, juntamente com o traficante, um rapaz de 17 anos. Só no dia seguinte foi libertado sob aviso, mas sem multa ou registo criminal. O atleta acabou por pedir desculpa pelo sucedido e assumiu “toda a responsabilidade” pelas suas acções, cita o jornal supramencionado. Outros colegas de equipa estariam presentes no momento da transacção, mas não eram intervenientes directos e Craig optou por não dizer os seus nomes.

O atleta, vencedor da medalha de prata em Tóquio 2020, já tinha enfrentado castigos pelo sucedido, inclusive, foi proibido de estar presente na cerimónia de encerramento dos Jogos de Paris.