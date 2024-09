Andebol: Sporting entra a ganhar no regresso à Liga dos Campeões

“Leões” impuseram-se aos polacos do Wisla Plock (34-29) na primeira jornada do Grupo A.

Cinco anos depois, o Sporting regressou em força à Liga dos Campeões de andebol. No pavilhão João Rocha, em Lisboa, os “leões” receberam e bateram os polacos do Wisla Plock, por 34-29, com uma exibição segura e convincente.

Na recente Supertaça Ibérica, o Sporting já havia vencido o Torrelavega (30-27) e dado luta ao Barcelona (33-38), isto depois de ter atropelado o Benfica na final da Supertaça portuguesa (37-21). E o bom momento da equipa ficou confirmado no maior palco do andebol internacional.

Apresentando apenas quatro jogadores com experiência de Champions, o campeão português tirou partido dos ataques rápidos e ao intervalo já estava na frente do marcador, por 17-14. Para essa vantagem muito contribuiu o acerto de Martim Costa no ataque (terminaria a partida como o melhor marcador, com 10 golos) e do egípcio Mohamed Aly na baliza leonina.

A maturidade competitiva da equipa orientada por Ricardo Costa fez-se notar no segundo tempo, altura em que chegou a dispor de uma vantagem de sete golos, controlando as operações sem grande dificuldade e assegurando um primeiro triunfo (logo à primeira tentativa) no Grupo A, que partilha (entre outros) com o Paris SG e os dinamarqueses do Fredericia HK, próximo adversário na competição, fora de portas, no dia 19.