Inês Apenas anuncia o primeiro álbum para Outubro com a estreia do tema-título, Éter

Depois de vários singles e três EP (Um Dia Destes, 2022; Leve(mente), 2023; e Acústico, 2023), a cantora, compositora e pianista Inês Apenas prepara-se para lançar em Outubro, no dia 11, um primeiro álbum a que deu o nome de Éter. E é esse o título da canção que hoje estreia em single e videoclipe, um mês antes da publicação do álbum, que trará também a canção Se ao menos, gravada em dueto com Irma e já lançada em Maio deste ano. Em 2023, Inês Apenas foi finalista no Festival RTP da Canção com Fim do mundo, de sua autoria.

Éter, o álbum, gravado inteiramente em português, é, segundo a autora, “inspirado na Teoria das Ideias de Platão” e “espelha as incongruências da vida e os obstáculos constantes que enfrentamos na nossa sociedade, numa dualidade de realidades, sejam elas verdade ou mentira, sejam elas criadas na nossa mente, observadas ou sentidas com os nossos cinco sentidos”.

A canção que lhe dá título e agora se estreia, foi, ainda segundo Inês Apenas, no texto que acompanha o lançamento, “escrita e composta como uma introdução a este universo. Falo sobre os pensamentos intrusivos que invadem, diariamente, a nossa mente e de como os nossos sentidos, aparentemente, nos enganam sem darmos conta. Éter é uma realidade para além do infinito e das estrelas, um universo puro e eterno que marca uma viragem artística pensada ao pormenor. Éter é ilusão, é sonho, é engano e mistério”.

O álbum de Inês Apenas que agora se anuncia foi co-produzido por ela juntamente com Constantino, Ned Flanger, miguele, Left., Luar, Dør e Yanagui. O videoclipe de Éter foi realizado por Ana Viotti e tem a participação do coreógrafo e bailarino Renato Garcia.