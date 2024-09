Quinta na TV: A cor do mundo, um Ensaio de Amor e Di María documentado

Alice e mulheres transgénero são outras protagonistas do dia. Também há novas temporadas de So Help Me Todd e Meia-Noite no Hotel Pera Palace

CINEMA

Gravidade

Hollywood, 15h35

Numa importante missão espacial, a inexperiente Dr.ª Ryan Stone e o veterano Matt Kowalski são surpreendidos por uma explosão que os lança no espaço. Sem contacto com a equipa de controlo, lutam pela sobrevivência enquanto lidam com traumas e se reinventam num cenário que deixa pouco lugar à esperança. George Clooney e Sandra Bullock dão vida às únicas personagens deste intenso thriller psicológico, dirigido por Alfonso Cuarón e musicado por Steven Price. Conquistou sete Óscares.

Alice

AXN Movies, 22h53

Passaram 193 dias desde que Alice foi vista pela última vez. Todos os dias, o pai (Nuno Lopes) repete o percurso que fez no dia em que ela desapareceu. A dor e a obsessão levam-no a instalar câmaras de vídeo nas ruas, numa busca desesperada por uma pista, uma ajuda, um sinal. Alice foi a primeira longa-metragem de Marco Martins, que a dedicou à mãe de Rui Pedro. Em Cannes, ganhou o Prémio Regards Jeunes na Quinzena dos Realizadores.

A Rapariga Que Roubava Livros

AXN White, 23h01

Munique, II Guerra Mundial. Liesel é uma menina de nove anos que se entrega aos livros que vai roubando e partilhando com amigos e vizinhos. É assim que nasce uma amizade profunda com um jovem judeu que vive escondido na cave da casa dela e que também se refugia na literatura para escapar à realidade. Um dia, ele é obrigado a partir e Liesel fica desesperada.

Narrado pela voz da morte, este filme dramático é dirigido por Brian Percival (conhecido pelo trabalho nas séries Norte e Sul e Downton Abbey), com base no best-seller de Markus Zusak. A banda sonora foi composta por John Williams e esteve nomeada para o Óscar. Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson e Nico Liersch fazem parte do elenco.

SÉRIES

Meia-Noite no Hotel Pera Palace

Netflix, streaming

Começa a segunda temporada do drama turco de época que envolve viagens no tempo e as consequências históricas de perturbar o contínuo espacio-temporal.

So Help Me Todd

Star Life, 22h20

É também o início da segunda (e última) temporada para o drama legal criado por Scott Prendergast e protagonizado pela oscarizada Marcia Gay Harden, na pele de uma advogada de sucesso que tem um dos filhos, Todd (Skylar Astin), a trabalhar com ela e, nos novos capítulos, decidido a abrir a sua própria empresa de investigação privada. Os episódios sucedem-se semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

Ángel Di María: Quebrar a Barreira

Netflix, streaming

Estreia. Mais um documentário para o filão de olhares intimistas sobre desportistas, desta vez focado na estrela argentina do futebol – e jogador do Benfica – Ángel Di María, “desde as suas origens humildes até se tornar campeão do mundo”, descreve a Netflix.

Ensaio de Amor

RTP2, 23h

Realizado por Zé G. Pires, entra nos bastidores de uma peça levada à cena pelo Crinabel Teatro: a adaptação do romance de Gonçalo M. Tavares Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, com encenação de Marco Paiva. A protagonista é Hanna, uma adolescente com trissomia 21 que procura o pai usando cartões de instruções que são uma espécie de curso de aprendizagem.

Os Nossos Corpos São os Vossos Campos de Batalha

RTP2, 00h11

Isabelle Solas documenta o percurso político e a vida íntima de Claudia e Violeta, mulheres transgénero que enfrentam tanto o apoio de uma Argentina mais aberta a todas as expressões de identidade quanto muito conservadora.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem de hoje vai à Base Naval de Lisboa (no Alfeite, em Almada) conhecer o Camp Abilities Portugal, um projecto de integração através do desporto, único por cá. Trata-se de “um campo de férias inclusivo para crianças e jovens cegos e normovisuais”, descreve a Associação de Actividade Motora Adaptada, que o promove. A cor do mundo é um trabalho da jornalista Sandra Claudino, com imagem de João Serra Martins e edição de Vanessa Brízido.