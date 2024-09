Novo Centro de Arte Moderna custou 58 milhões de euros, revela presidente da Gulbenkian

"O preço total da obra foi de 58 milhões de euros", disse António Feijó, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, à margem da conferência de imprensa de apresentação do renovado Centro de Arte Moderna (CAM), que abrirá ao público em Lisboa na próxima semana, dia 21 de Setembro. "Houve uma série de circunstâncias imprevistas que levaram a um agravamento de custos", explicou o presidente em conversa com o PÚBLICO esta quarta-feira, referindo-se a um orçamento que inclui a renovação e ampliação do CAM, projecto da autoria do arquitecto japonês Kengo Kuma, e os jardins do arquitecto paisagista libanês Vladimir Djurovic.

Quando o projecto vencedor de Kengo Kuma foi apresentado, em 2019, na sequência de um concurso por convites a 12 arquitectos portugueses e estrangeiros, a administração da Gulbenkian, na altura liderada por Isabel Mota, avançou com um valor estimado de dez milhões de euros para o desenvolvimento do novo CAM. Agora, António Feijó esclareceu que nunca houve um orçamento final e que o projecto foi avançando por "tranches cumulativas". "Os dez milhões era numa fase muito inicial."

Para este orçamento final de 58 milhões contribuiu, sobretudo, o "acréscimo" de 7,5 milhões de euros resultante do reforço anti-sísmico. A face mais visível deste reforço são as treliças de grandes dimensões que marcam a estrutura do novo CAM no exterior e no interior, nomeadamente a maior sala de exposições, a chamada "nave principal".

"A guerra [na Ucrânia] e a pandemia", acrescentou o presidente, fizeram subir "o valor dos materiais em 20%, mais de cinco milhões". Depois, os "solos contaminados" encontrados na zona do CAM, e que precedem a construção do edifício original, em 1983, sob projecto do arquitecto britânico Leslie Martin, obrigaram a uma prolongada intervenção de limpeza. "Houve uma interrupção da obra durante nove meses e meio, num acréscimo de 2,5 milhões." Finalmente, a intervenção no jardim custou 3,3 milhões de euros.

Feitas as contas, os imprevistos contabilizados pelo presidente totalizam um acréscimo orçamental superior a 18 milhões de euros. A diferença entre os dez milhões inicialmente anunciados e reportados por vários órgãos de comunicação social e os actuais 58 milhões é de 48 milhões de euros.