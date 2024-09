José Augusto Bernardes é o novo comissário para as comemorações dos 500 anos de Camões

O professor catedrático e camonista José Augusto Bernardes, da Universidade de Coimbra, foi nomeado comissário-geral para as Comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís de Camões, sucedendo no cargo a Rita Marnoto, que pedira a exoneração em Julho, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Cultura (MC), e a própria confirmou ao PÚBLICO, mas deixando claro que a sua saída resultou de uma decisão da tutela.

