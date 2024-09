Franz Ferdinand actuam na Aula Magna a 14 de Fevereiro de 2025

A banda de rock escocesa Franz Ferdinand anunciou esta quarta-feira o seu regresso a Portugal. O grupo de Take me out actua na Aula Magna, em Lisboa, a 14 de Fevereiro do próximo ano. Será a única data em solo nacional da digressão The Human Fear — assim se chama, também, o disco que a banda se prepara para lançar em Janeiro. Os bilhetes começam a ser vendidos a partir das 10h do dia 20 deste mês, no site da promotora Everything is New e nos locais habituais.

O novo álbum, pode ler-se num comunicado de imprensa da Everything is New, "mostra a banda escocesa no seu estado mais imediato, animado e afirmativo, sem vergonha de ir directamente à pop, no estilo clássico de Franz Ferdinand". Foi produzido com Mark Ralph, que já havia trabalhado com a banda do vocalista e guitarrista Alex Kapranos no álbum de 2013 Right Thoughts, Right Words, Right Action.

O álbum, que segundo a descrição de Kapranos, citado no comunicado, é "um conjunto de canções à procura do entusiasmo de ser humano através dos medos" — "Não que percebas isso, necessariamente, à primeira escuta" —, é o primeiro a contar com as colaborações de Dino Bardot (guitarrista) e Audrey Tait (baterista), que se juntaram ao grupo em 2017 e em 2021, respectivamente. De assinalar é também o facto de agora o teclista Julian Corrie ter dado "um passo em frente para colaborar com Alex Kapranos e Bob Hardy [baixista] nas tarefas de composição e criação".

Os bilhetes mais baratos custam 36€; os mais caros, 46€. The Human Fear sai a 10 de Janeiro e já é possível escutar o primeiro avanço, de seu nome Audacious.