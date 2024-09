Cheias num zoo na Nigéria mataram 80% dos animais e arrastaram cobras e crocodilos

As inundações no norte da Nigéria mataram mais de 80% dos animais de um grande jardim zoológico com uma variedade de vida selvagem, de leões e crocodilos a búfalos e avestruzes, disse o estabelecimento na terça-feira.

“Alguns animais mortos foram arrastados para as nossas comunidades, como crocodilos e cobras”, acrescentou o Sanda Kyarimi Park Zoo num comunicado sobre as inundações no norte do estado de Borno, instando os residentes a tomarem precauções. As inundações começaram quando uma barragem transbordou na sequência de fortes chuvas, desalojando milhares de pessoas.

A catástrofe afectou outras instalações na capital do estado, Maiduguri, incluindo os correios e um hospital universitário, informou o gabinete do Presidente da Nigéria, Bola Tinubu, que aconselhou a população a evacuar as zonas mais afectadas.

“O Presidente Tinubu apresenta as suas sinceras condolências ao governo e ao povo do Estado, especialmente às famílias que perderam os seus meios de subsistência devido à catástrofe provocada pelo transbordamento da barragem de Alau”, refere o comunicado, adiantando que as necessidades humanitárias serão atendidas.

As inundações no nordeste mataram pelo menos 49 pessoas no mês passado, enquanto uma inundação de 2022 matou mais de 600.

O estado de Borno, o berço do Boko Haram, já está a braços com uma insurreição de 15 anos que matou e deslocou muitas pessoas.