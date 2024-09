OCDE diz que é preciso tornar carreira mais atraente, mas nota que em Portugal os professores ganham mais do que a média dos outros trabalhadores com nível de instrução semelhante.

Portugal é o país da OCDE com menor percentagem de professores com menos de 30 anos: apenas 2%, de acordo com o novo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Education at a Glance 2024, divulgado nesta terça-feira de manhã.