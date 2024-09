A dois dias do arranque do ano lectivo, o número de professores sem escola atribuída está a aumentar: segundo cálculos do PÚBLICO, serão agora cerca de 21 mil quando, no final de Agosto, eram 19.382. Estes cálculos foram efectuados com base nas listas da segunda reserva de recrutamento de 2024/2025, cujos resultados foram divulgados esta segunda-feira.

