Director-geral das prisões demitiu-se do cargo. Ministra da Justiça já aceitou

O director-geral da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves, terá colocado o lugar à disposição da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, que acabou por o demitir, avançou a RTP na tarde desta terça-feira.

Segundo a RTP, Rui Abrunhosa Gonçalves terá colocado o lugar à disposição numa reunião que teve nesta manhã com a ministra da Justiça, em que também terá apresentado um relatório preliminar sobre a fuga de cinco reclusos da prisão de alta segurança de Vale de Judeus, em Alcoentre, que apontará para “falhas graves” de segurança.

Rita Alarcão Júdice irá falar nesta tarde pela primeira vez sobre o caso, tendo a sua comunicação sido adiada para as 17h30.

Nenhum dos fugitivos foi ainda capturado.

Contactado pelo PÚBLICO, o responsável pela informação da DGRSP não comentou, remetendo qualquer informação para o gabinete da ministra.

“Já há muito tempo que ele não reúne condições mínimas para o cargo”, reagiu ao PÚBLICO Miguel Gonçalves, do Sindicato dos Técnicos da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, para quem, juntamente com Rui Abrunhosa Gonçalves, o Governo “tem de ter a coragem de demitir a equipa toda”, sob pena de as práticas que vêm denunciando “se perpetuarem”, nomeadamente porque, de acordo com o mesmo responsável, as decisões são “muitas vezes tomadas pelo ‘número dois’ daquela direcção, o subdirector-geral João d´Oliveira Cóias”.

Rui Abrunhosa Gonçalves estava à frente da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) desde Agosto de 2022. Foi nomeado pela ex-ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro durante a última governação socialista, sucedendo então no cargo ao magistrado do Ministério Público Rómulo Mateus, que liderou a instituição desde Fevereiro de 2019. Psicólogo de formação e académico com trabalho na área das prisões, dos reclusos e da reinserção social, Rui Abrunhosa Gonçalves é doutorado em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho, onde trabalhou até 2022 como professor associado com agregação.

Foi psicólogo forense da Unidade de Consulta em Psicologia da Justiça e Comunitária, onde se dedicou sobretudo à avaliação pericial e intervenção junto de ofensores violentos e perigosos. Desenvolveu e coordenou investigações sobre o sistema prisional, a psicopatia, os ofensores conjugais e os ofensores sexuais e a psicologia forense.

Foram condenados a penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por vários crimes, entre os quais tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento de capitais.

Apesar de não ter ainda confirmação oficial da saída de Rui Abrunhosa Gonçalves, o dirigente sindical vê nesta eventual mudança “um sinal positivo quanto à necessidade de pôr fim a um conjunto de práticas” nas prisões portuguesas, nomeadamente quanto à escolha de titulares mais indicados para os lugares e que sejam capazes, por exemplo, de recusar colocar vários elementos do mesmo gangue na mesma cadeia.

A fuga ocorreu pelas 9h56 de sábado e contou com a ajuda de elementos exteriores à prisão de alta segurança, que terão levado escadas até ao local, permitindo que os fugitivos escalassem o muro da prisão.

PSP avisada da fuga três horas depois

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi avisada da fuga quase três horas depois, pelas 12h52, e a Polícia Judiciária cerca de cinco horas depois da fuga. Segundo o PÚBLICO adiantou nesta terça-feira, ainda não foram emitidos os mandados de captura europeus e internacionais que permitem deter fugitivos no estrangeiro.

No domingo, numa conferência de imprensa sobre a fuga, Rui Abrunhosa Gonçalves admitiu a falta de efectivos na cadeia e que a cerca eléctrica da prisão nunca funcionou. Questionado, na altura, sobre a possibilidade de vir a abandonar as funções de director-geral, foi peremptório: “Não acho que devamos atirar a toalha ao chão e se vir que a confiança em mim depositada caiu, não têm de me dizer para sair, eu sairei. Não sinto isso para já, e sair na primeira contrariedade não é a minha forma de estar na vida”, disse, na altura.

Os fugitivos são Fernando Ribeiro Ferreira, condenado a 25 anos pelos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto, roubo e rapto; Fábio Loureiro, condenado a 25 anos pelos crimes de tráfico de menor quantidade, associação criminosa, extorsão, branqueamento de capitais, injúria, furto qualificado, resistência e coação sobre funcionário e condução sem habilitação legal; o argentino Rodolfo Lohrmann, condenado a 18 anos e 10 meses pelos crimes de associação criminosa, furto, roubo, falsas declarações e branqueamento de capitais; o britânico Mark Roscaleer, condenado a nove anos pelos crimes de sequestro e roubo; e o georgiano Shergili Farjiani, condenado a sete anos, pelos crimes de furto, violência depois da subtracção e falsificação de documentos.

Os fugitivos são considerados perigosos e a população foi aconselhada a estar atenta e a não se aproximar, caso identifique algum deles, devendo, nesse caso, contactar de imediato as autoridades.