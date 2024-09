Governo cria linha de prevenção do suicídio. “É fundamental que haja apoio próximo”, diz Ordem dos Psicólogos

Linha gratuita de prevenção do suicídio e apoio psicológico deve entrar em funcionamento no início de 2025. O anúncio vai ao encontro de uma das recomendações da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

O Ministério da Saúde vai criar uma linha gratuita de prevenção do suicídio e apoio psicológico, que deve entrar em funcionamento no início do próximo ano. O anúncio vai ao encontro de uma das recomendações da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) que, num contributo científico divulgado a propósito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que se assinala esta terça-feira, pedia a implementação de uma linha nacional integrada na Linha SNS 24, a par de outras medidas como a criação de mecanismos de segurança em locais de risco.