São os cálculos mais recentes do prémio salarial associado a um diploma, apresentados pela OCDE: os trabalhadores que concluem uma formação superior (universitária ou politécnica) ganham mais 56% do que os que têm apenas o ensino secundário. Esta é a média internacional. Em Portugal, o prémio continua, contudo, a ser maior: a diferença é de 73%, de acordo com o relatório Education at a Glance 2024, tornado público nesta terça-feira.

